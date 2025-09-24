SUSCRÍBETE
Mundo

España: Un juez pide enjuiciar a la esposa de Pedro Sánchez por malversación de fondos

Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se acerca a ser enjuiciada en medio de una investigación por malversación de fondos.

Por 
Ray Sánchez/RFI
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, vota en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, el 23 de julio de 2023, en Madrid. Foto: Europa Press Carlos Lujan / Europa Press

Un jurado formado por personas sin conocimientos en derecho decidirá si Begoña Gómez, la esposa del presidente español Pedro Sánchez, es culpable o inocente por un delito de malversación en el supuesto de que esta causa penal llegue a juicio. Así lo ha comunicado el controvertido magistrado Juan Carlos Peinado, al que Pedro Sánchez aludía, sin mencionarle, hace unas semanas. Durante una entrevista en la televisión pública, Sánchez defendió la inocencia de su mujer con estas palabras: “¿Qué hay jueces haciendo política? Sin duda los hay. Afortunadamente es una minoría, pero la hay”.

Palabras del presidente del Gobierno que generaron rechazo en el poder judicial, y que la oposición atribuyó al cerco de los tribunales sobre la familia de Pedro Sánchez. Su esposa Begoña Gómez puede acabar en el banquillo de los acusados por la contratación de una asesora.

La noticia llega tan solo un día después de que el hermano del presidente español, David Sánchez, conociera que será juzgado por las supuestas irregularidades en su contratación como alto cargo de una administración regional gestionada por el Partido Socialista, aunque los hechos se produjeron en 2017. Por aquel entonces, su hermano Pedro no era presidente del Gobierno, ni siquiera el líder de los socialistas españoles.

