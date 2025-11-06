Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado este miércoles un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad que “autoriza” el establecimiento de una fuerza internacional en la Franja de Gaza, uno de los puntos incluidos en el plan presentado por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino y firmado a de octubre en Sharm el Sheij, Egipto.

“La resolución da la bienvenida a la Junta de Paz y autoriza la Fuerza Internacional de Estabilización descrita en el plan de paz de 20 puntos del presidente Trump para Gaza. Esto incluye la continuación de la ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes, allanando el camino para una Gaza más segura y próspera”, ha señalado la Misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas, en un comunicado en el que ha asegurado que Washington “volverá a obtener resultados” en el organismo multilateral, y no así “interminables conversaciones”.

La legación de Washington ha atribuido este resultado al “audaz” liderazgo del mandatario estadounidense: “Las partes han aprovechado esta oportunidad histórica para poner fin definitivamente a décadas de derramamiento de sangre y hacer realidad la visión del presidente de una paz duradera en Oriente Próximo”.

Estados Unidos ha hecho público este apoyo después de que su representante permanente ante Naciones Unidas, Mike Waltz, haya mantenido un encuentro con sus homólogos de los diez países que forman parte del Consejo de Seguridad de forma temporal y que este año son: Argelia, Dinamarca, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia.

Además, ha celebrado en la misma nota que “los principales socios regionales respaldan la resolución del Consejo de Seguridad” sobre el enclave palestino tras una reunión a la que también han asistido representantes de Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, si bien no ha mencionado una fecha para la votación.

Waltz ha descrito el encuentro como “histórico” en su cuenta de la red social X, donde ha presumido del “fuerte” respaldo de estos últimos países y ha reiterado que “todo esto está sucediendo gracias al firme liderazgo del presidente, que ha logrado unir a las naciones, traer a los rehenes de vuelta a casa y crear una paz real en Oriente Próximo”.

El plan de Trump incluye un alto el fuego, si bien los ataques del Ejército israelí contra la Franja de Gaza han matado desde entonces a más de 200 palestinos, de acuerdo a las informaciones de las autoridades gazatíes.