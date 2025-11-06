OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza

Estados Unidos ha hecho público este apoyo después de que su representante permanente ante Naciones Unidas, Mike Waltz, haya mantenido un encuentro con sus homólogos de los diez países que forman parte del Consejo de Seguridad.

Por 
Europa Press
Foto: Xinhua Chen Junqing

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado este miércoles un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad que “autoriza” el establecimiento de una fuerza internacional en la Franja de Gaza, uno de los puntos incluidos en el plan presentado por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino y firmado a de octubre en Sharm el Sheij, Egipto.

“La resolución da la bienvenida a la Junta de Paz y autoriza la Fuerza Internacional de Estabilización descrita en el plan de paz de 20 puntos del presidente Trump para Gaza. Esto incluye la continuación de la ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes, allanando el camino para una Gaza más segura y próspera”, ha señalado la Misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas, en un comunicado en el que ha asegurado que Washington “volverá a obtener resultados” en el organismo multilateral, y no así “interminables conversaciones”.

La legación de Washington ha atribuido este resultado al “audaz” liderazgo del mandatario estadounidense: “Las partes han aprovechado esta oportunidad histórica para poner fin definitivamente a décadas de derramamiento de sangre y hacer realidad la visión del presidente de una paz duradera en Oriente Próximo”.

Estados Unidos ha hecho público este apoyo después de que su representante permanente ante Naciones Unidas, Mike Waltz, haya mantenido un encuentro con sus homólogos de los diez países que forman parte del Consejo de Seguridad de forma temporal y que este año son: Argelia, Dinamarca, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia.

Además, ha celebrado en la misma nota que “los principales socios regionales respaldan la resolución del Consejo de Seguridad” sobre el enclave palestino tras una reunión a la que también han asistido representantes de Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, si bien no ha mencionado una fecha para la votación.

Waltz ha descrito el encuentro como “histórico” en su cuenta de la red social X, donde ha presumido del “fuerte” respaldo de estos últimos países y ha reiterado que “todo esto está sucediendo gracias al firme liderazgo del presidente, que ha logrado unir a las naciones, traer a los rehenes de vuelta a casa y crear una paz real en Oriente Próximo”.

El plan de Trump incluye un alto el fuego, si bien los ataques del Ejército israelí contra la Franja de Gaza han matado desde entonces a más de 200 palestinos, de acuerdo a las informaciones de las autoridades gazatíes.

Más sobre:GazaEstados UnidosIsraelHamasDonald Trump

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a sujeto que intentó robar sucursal bancaria en Macul

El cóndor se toma “La Roja”: así es la camiseta que acompañará a Chile rumbo al Mundial 2030

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Corea del Norte ve “insensatas” las sanciones de Estados Unidos contra 8 nacionales y 2 entidades y promete responder

EE.UU. prueba un misil balístico intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

4.
Liceo 7 de Providencia completa un mes sin clases regulares en medio de crisis gatillada por acusación de adoctrinamiento

Liceo 7 de Providencia completa un mes sin clases regulares en medio de crisis gatillada por acusación de adoctrinamiento

5.
“A mí no me tratan de mentiroso gratis”: el duro enfrentamiento entre Ossandón y Kast por salida de Diego Matte de la BCN

“A mí no me tratan de mentiroso gratis”: el duro enfrentamiento entre Ossandón y Kast por salida de Diego Matte de la BCN

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Detienen a sujeto que intentó robar sucursal bancaria en Macul
Chile

Detienen a sujeto que intentó robar sucursal bancaria en Macul

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tohá desata la molestia del PC por sus críticas al rol del partido durante la campaña de Jara

Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios
Negocios

Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios

Renta vitalicia escalonada destrona al retiro programado y se convierte en la favorita de los nuevos pensionados a junio

Sector público afina petitorio de reajuste: pedirán norma para resguardar la estabilidad laboral ante cambio de gobierno

El cóndor se toma “La Roja”: así es la camiseta que acompañará a Chile rumbo al Mundial 2030
Tendencias

El cóndor se toma “La Roja”: así es la camiseta que acompañará a Chile rumbo al Mundial 2030

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso
El Deportivo

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Michael Clark y la continuidad de Gustavo Álvarez para 2026: “A final de año vamos a evaluar; yo no veo ninguna división interna”

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza
Mundo

Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza

Corea del Norte ve “insensatas” las sanciones de Estados Unidos contra 8 nacionales y 2 entidades y promete responder

EE.UU. prueba un misil balístico intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso