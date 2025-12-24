SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos asegura en Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela

    El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de financiar al Cártel de los Soles con recursos del petróleo y reafirmó que la administración de Donald Trump no reconoce su legitimidad. Caracas denunció una “extorsión” y un “crimen de agresión” en su contra.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press
    Michael Waltz, embajador de EE.UU. ante la ONU. ANDREW HARNIK

    Estados Unidos endureció este martes su postura frente a Venezuela en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde su embajador permanente, Mike Waltz, aseguró que Washington impondrá sanciones “al máximo” contra el gobierno de Nicolás Maduro y utilizará “todo su poder” para enfrentar a los cárteles de la droga, en medio de una creciente escalada de tensiones diplomáticas entre ambos países.

    Durante la sesión convocada a petición de Caracas, Waltz afirmó que “Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles”, declaración que se produce luego de que el presidente Donald Trump señalara la semana pasada que “no descarta” un eventual conflicto armado con el país sudamericano.

    Petróleo, sanciones y acusaciones de narcotráfico

    El representante estadounidense sostuvo que las medidas anunciadas apuntan directamente a los ingresos petroleros del régimen venezolano. Según indicó, las sanciones “incluyen las ganancias de la venta de petróleo utilizadas para financiar” al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua, organizaciones que Washington considera terroristas.

    “La realidad es que los petroleros sancionados son el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo. Estos petroleros también financian al grupo narcoterrorista Cártel de los Soles”, recalcó Waltz ante el Consejo de Seguridad.

    En la misma línea, reiteró que la administración Trump “no reconoce a Maduro ni a sus secuaces como gobierno legítimo de Venezuela”, calificando al mandatario como “un fugitivo de la justicia estadounidense” y como el líder del mencionado cartel.

    “Todo el poder y la fuerza de Estados Unidos”

    Waltz enfatizó además que la Casa Blanca está dispuesta a escalar su respuesta contra el narcotráfico en la región. “El presidente Trump (...) va a utilizar todo el poder y la fuerza de Estados Unidos para enfrentar y erradicar a estos cárteles de la droga que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo”, afirmó, advirtiendo que “la mayor amenaza a este hemisferio se encuentra en nuestro propio vecindario”.

    La dura respuesta de Venezuela

    Desde la delegación venezolana, el embajador Samuel Moncada rechazó las acusaciones y denunció una ofensiva directa de Washington contra la soberanía del país. Aseguró que Venezuela es víctima de “la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo” por parte de Estados Unidos.

    Según Moncada, Washington “quiere le entreguemos nuestro río Orinoco, nuestro lago de Maracaibo, nuestra isla de Margarita, nuestras playas, ríos, llanos y montañas”, acusando que la presión estadounidense busca apropiarse de los recursos estratégicos venezolanos.

    El diplomático agregó que esta “extorsión” está “fuera de todos los parámetros racionales, de toda lógica legal, de todo precedente histórico” y recordó que Estados Unidos “ha afirmado públicamente que quiere anexarse nuestro país”.

    En su intervención, Moncada advirtió que el conflicto trasciende a Venezuela. “La agresión es continental”, sostuvo. “Alertamos al mundo, Venezuela es sólo el primer objetivo de un plan mayor. El gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos”, afirmó, antes de reiterar que “Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico en el Caribe (sino que) su misión es apoderarse de los recursos venezolanos”.

    Escalada militar y tensión regional

    La reunión del Consejo de Seguridad se desarrolló en un contexto de fuerte tensión bilateral, luego de que ataques del Ejército estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico hayan dejado más de un centenar de víctimas fatales, según autoridades venezolanas.

    En paralelo, el gobierno de Tump ha impuesto un bloqueo a todos los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, mientras que su Guardia Costera ha interceptado en las últimas semanas varios buques que transportaban crudo venezolano.

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaMike WaltzNicolás MaduroDonald TrumpONUConsejo de Seguridad ONUSamuel MoncadaPetróleo venezolano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hombre muere al interior de restaurante en Recoleta tras ser apuñalado

    José Toro (PPD) critica “amarre” en acuerdo con el sector público y anticipa rechazo en el Congreso

    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    “Norma de amarre”: Casi el 70% de los funcionarios públicos del gobierno central es a contrata y mayoría son profesionales

    Lo más leído

    1.
    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba

    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Temblor se registra en zona central de Chile

    Temblor se registra en zona central de Chile

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Temblor se registra en zona central de Chile
    Chile

    Temblor se registra en zona central de Chile

    Hombre muere al interior de restaurante en Recoleta tras ser apuñalado

    José Toro (PPD) critica “amarre” en acuerdo con el sector público y anticipa rechazo en el Congreso

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal
    Negocios

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    “Norma de amarre”: Casi el 70% de los funcionarios públicos del gobierno central es a contrata y mayoría son profesionales

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA
    Tendencias

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    No solo Gustavo Álvarez: las nuevas salidas confirmadas de la U de cara a la temporada 2026
    El Deportivo

    No solo Gustavo Álvarez: las nuevas salidas confirmadas de la U de cara a la temporada 2026

    La fría despedida de la U para oficializar la salida de Gustavo Álvarez

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Estados Unidos asegura en Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela
    Mundo

    Estados Unidos asegura en Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela

    ¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida