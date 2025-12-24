Estados Unidos asegura en Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela

Estados Unidos endureció este martes su postura frente a Venezuela en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde su embajador permanente, Mike Waltz, aseguró que Washington impondrá sanciones “al máximo” contra el gobierno de Nicolás Maduro y utilizará “todo su poder” para enfrentar a los cárteles de la droga, en medio de una creciente escalada de tensiones diplomáticas entre ambos países.

Durante la sesión convocada a petición de Caracas, Waltz afirmó que “Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles” , declaración que se produce luego de que el presidente Donald Trump señalara la semana pasada que “no descarta” un eventual conflicto armado con el país sudamericano.

Petróleo, sanciones y acusaciones de narcotráfico

El representante estadounidense sostuvo que las medidas anunciadas apuntan directamente a los ingresos petroleros del régimen venezolano. Según indicó, las sanciones “incluyen las ganancias de la venta de petróleo utilizadas para financiar” al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua, organizaciones que Washington considera terroristas.

“La realidad es que los petroleros sancionados son el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo. Estos petroleros también financian al grupo narcoterrorista Cártel de los Soles”, recalcó Waltz ante el Consejo de Seguridad.

En la misma línea, reiteró que la administración Trump “no reconoce a Maduro ni a sus secuaces como gobierno legítimo de Venezuela” , calificando al mandatario como “un fugitivo de la justicia estadounidense” y como el líder del mencionado cartel.

“Todo el poder y la fuerza de Estados Unidos”

Waltz enfatizó además que la Casa Blanca está dispuesta a escalar su respuesta contra el narcotráfico en la región. “El presidente Trump (...) va a utilizar todo el poder y la fuerza de Estados Unidos para enfrentar y erradicar a estos cárteles de la droga que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo”, afirmó, advirtiendo que “la mayor amenaza a este hemisferio se encuentra en nuestro propio vecindario”.

La dura respuesta de Venezuela

Desde la delegación venezolana, el embajador Samuel Moncada rechazó las acusaciones y denunció una ofensiva directa de Washington contra la soberanía del país. Aseguró que Venezuela es víctima de “la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo” por parte de Estados Unidos.

Según Moncada, Washington “quiere le entreguemos nuestro río Orinoco, nuestro lago de Maracaibo, nuestra isla de Margarita, nuestras playas, ríos, llanos y montañas”, acusando que la presión estadounidense busca apropiarse de los recursos estratégicos venezolanos.

El diplomático agregó que esta “extorsión” está “fuera de todos los parámetros racionales, de toda lógica legal, de todo precedente histórico” y recordó que Estados Unidos “ha afirmado públicamente que quiere anexarse nuestro país”.

En su intervención, Moncada advirtió que el conflicto trasciende a Venezuela. “La agresión es continental”, sostuvo. “Alertamos al mundo, Venezuela es sólo el primer objetivo de un plan mayor. El gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos”, afirmó, antes de reiterar que “Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico en el Caribe (sino que) su misión es apoderarse de los recursos venezolanos”.

Escalada militar y tensión regional

La reunión del Consejo de Seguridad se desarrolló en un contexto de fuerte tensión bilateral, luego de que ataques del Ejército estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico hayan dejado más de un centenar de víctimas fatales, según autoridades venezolanas.

En paralelo, el gobierno de Tump ha impuesto un bloqueo a todos los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, mientras que su Guardia Costera ha interceptado en las últimas semanas varios buques que transportaban crudo venezolano.