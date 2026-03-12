SUSCRÍBETE
    Mundo

    Estados Unidos confirma un incendio en el portaaviones ‘Gerald Ford’ aunque sostiene que “no está relacionado con combates”

    El portaaviones actualmente se encuentra desplegado en el mar Rojo para dar apoyo a la operación estadounidense en Irán.

    Por 
    Europa Press
    USS Gerald R. Ford’. Foto: archivo.

    El Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos ha informado este jueves de un incendio en su mayor portaaviones, ‘USS Gerald R. Ford’, en un episodio “no relacionado con combates” y que se habría originado en las lavanderías del buque militar y deja al menos dos marines heridos.

    “El ‘USS Gerald R. Ford’ experimentó un incendio que se originó en las áreas principales de lavandería del buque. La causa del incendio no está relacionada con combates y ya se encuentra contenido”, ha confirmado la Quinta Flota de Estados Unidos sobre el portaaviones actualmente desplegado en el mar Rojo para dar apoyo a la operación estadounidense en Irán.

    En sentido, la Marina estadounidense ha informado de que no se han producido “daños en el sistema de propulsión del barco” por lo que el portaaviones permanece “totalmente operativo”.

    El incendio deja al menos dos marines heridos. “Están recibiendo actualmente tratamiento médico por heridas que no ponen en peligro su vida y se encuentran en condición estable”, ha añadido el Mando Central de las Fuerzas Navales norteamericano.

