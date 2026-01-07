SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    “El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa sigue plenamente vigente en todas las partes del mundo”, apuntó el secretario de Defensa estadounidense.

    Europa Press
    Imagen referencial. Department of Homeland Security

    El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles la interceptación del petrolero ‘Bella 1’, de bandera rusa, por “violaciones de las sanciones estadounidenses” al ser parte, supuestamente, de la ‘flota fantasma’ que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético en Venezuela.

    “El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa sigue plenamente vigente en todas las partes del mundo”, ha celebrado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un mensaje en redes sociales.

    El Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Defensa ha interceptado el petrolero ruso, ha confirmado el Mando Europeo del Ejército estadounidense.

    En la operación ha participado la fragata ‘USS Munro’ de la Guardia Costera de Estados Unidos que realizó tareas de rastreo y seguimiento, tras la orden emitida por un tribunal federal estadounidense.

    Horas antes medios estadounidenses han informado de que el buque ruso se encontraba escoltado por medios navales enviados por Moscú. Este episodio eleva las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, después de que fuera interceptado por medios navales estadounidenses mientras intentaba entrar en puertos venezolanos contraviniendo el bloqueo estadounidense al crudo de Caracas.

    Más sobre:RusiaEstados UnidosVenezuela

    COMENTARIOS

