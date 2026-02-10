Estados Unidos rechaza la anexión de Cisjordania por parte de Israel tras el plan israelí de ampliación de competencias

La Casa Blanca ha reiterado el rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una anexión de Cisjordania por parte de Israel, después de que el gabinete de seguridad israelí aprobara el domingo una reforma de la administración de este territorio palestino, ampliando las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos.

“El presidente Trump ha afirmado claramente que no apoya que Israel anexione Cisjordania”, ha dicho una portavoz de la Casa Blanca en declaraciones facilitadas a Europa Press. “Una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y va en línea con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”, ha agregado, sin pronunciarse de forma directa sobre la citada decisión del gabinete de seguridad israelí.

La medida, criticada duramente por la Autoridad Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), llevó el lunes a ocho países -entre ellos Arabia Saudí, Jordania, Egipto y Qatar- a emitir un comunicado conjunto tildando de “ilegal” este paso y recordando que “Israel no tiene soberanía en los Territorios Palestinos Ocupados”, por lo que la decisión supone “una violación flagrante del Derecho Internacional” que “socava la solución de dos Estados”.

Los ministros de Finanzas y Defensa de Israel, Bezalel Smotrich e Israel Katz, respectivamente, destacaron el domingo que esta reforma supone un cambio “dramático” en Cisjordania, con medidas como la asunción de las competencias sobre territorio o licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón por parte de las autoridades israelíes, modificando una situación instaurada en 1997 que preveía que cualquier nueva construcción debía ser aprobada tanto por las instituciones palestinas como por las israelíes.

El plan incluye también la publicación de los registros de tierras de Cisjordania para que cualquier persona pueda localizar a las propietarias de un terreno y poder hacerle una oferta para su compra. Hasta ahora era un dato confidencial. Asimismo deroga una norma que prohíbe a personas no musulmanas comprar tierras en la zona que data del periodo en el que Jordania controlaba Cisjordania y crea una “autoridad municipal específica” para gestionar la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de la limpieza y mantenimiento del lugar.

Por otra parte, la iniciativa amplía las competencias de seguridad en las zonas A y B previstas en los Acuerdos de Oslo, que preveía que fueran zonas de control civil palestino (A) y de control mixto (B), en ámbitos como aguas, daños a lugares arqueológico y daños ambientales o contaminación, en un momento en el que los países de la región han pedido evitar pasos unilaterales para consolidar el alto el fuego en Gaza y avanzar en la aplicación de la propuesta de Trump para la Franja.