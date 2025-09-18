Estados Unidos veta nuevamente una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego en Gaza

Estados Unidos vetó nuevamente en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza,

La resolución también planteaba la liberación de los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y otras milicias palestinas, además del ingreso de ayuda humanitaria al territorio.

El proyecto fue presentado por los países no miembros como Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia , la cual empezaron a discutir a fines de agosto.

La resolución recibió el apoyo del resto de los Estados miembros del organismo internacional encargado de la seguridad mundial, que suman 14. El respaldo también lo dieron Rusia, China, Francia y Reino Unido, según consigna Deutsche Welle.

De haber sido aprobada, la medida habría sido vinculante para las partes involucradas. Con todo, esta no es la primera vez que Estados Unidos veta un posible alto el fuego en Gaza, sino que es la sexta vez que fracasa un intento por devolver la paz en el territorio palestino.

Desde Estados Unidos defendieron su rechazo. “Nuestra oposición a esta resolución no será ninguna sorpresa. No condena a Hamas ni reconoce el derecho de Israel a defenderse, y legitima erróneamente las falsas narrativas que le benefician y que lamentablemente han encontrado eco en este consejo”, aseguró previo a la votación, Morgan Ortagus, la representante de EE.UU.

Ortagus también apunto a que Hamas es quien “empezó y continúa esta guerra”.

La ofensiva de Israel, lanzada en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamas y otras facciones palestinas -que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados-, hasta la fecha causa la muerte de más de 65.100 palestinos y alrededor de 165.600 heridos.