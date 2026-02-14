Evo Morales reaviva reclamo marítimo contra Chile y acusa al gobierno boliviano de renunciar a la demanda

El expresidente boliviano Evo Morales, compartió un mensaje en sus redes sociales haciendo alusión a la ocupación de Antofagasta el 14 de febrero de 1879 por parte de Chile, hecho que dio inicio a la Guerra del Pacífico, lo cual calificó como una “invasión” y en que ”nos arrebató 400 km de costa y 120.000 km2 de territorio".

En su mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario señaló también que “por conciencia patriótica y por mandato de la Constitución, jamás debemos renunciar al mar que fue boliviano”.

Morales además mencionó que el actual mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, en su reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, “renunció -de facto- a nuestra demanda marítima declarando: ‘El mar no debe ser un ancla’; y que se debe ‘olvidar el pasado y mirar el futuro’ para restablecer relaciones diplomáticas, rotas desde 1978″.

Algo que según él, le podría generar un juicio de responsabilidades “por traición a la patria”.

Así mismo, en su publicación, Morales hizo alusión al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, emitido el 1 de octubre de 2018.

Según el expresidente boliviano, en esa instancia, el tribunal “estableció que Chile y Bolivia deben continuar con su ‘diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia’”.