Expertos dicen que restos hallados en búsqueda de sumergible indicarían una “implosión catastrófica”

El marco de aterrizaje y la cubierta trasera del desaparecido sumergible Titán se descubrieron en el fondo del océano Atlántico, según los expertos involucrados en la búsqueda, quienes dicen que ello apunta a que la embarcación sufrió una “implosión catastrófica” que habría cobrado la vida de las cinco personas a bordo, según informó el Daily Mail.

La Guardia Costera de EE.UU. anunció en Twitter que el “campo de restos” había sido encontrado este jueves. Todavía tienen que confirmar lo que se encontró, pero Richard Garriott, presidente del Club de Exploradores –entidad con sede en la ciudad de Nueva York y una comunidad de capítulos en todo el mundo-, le dijo al periódico británico que, según los equipos involucrados en la búsqueda, se hallaron las mencionadas piezas del sumergible.

De ser así, significaría que el submarino sufrió una grieta e implosionó, matando instantáneamente a los cinco hombres a bordo.

Sin embargo, la Guardia Costera programó una conferencia de prensa para las 15.00 donde se entregará más información sobre los “hallazgos”. Las autoridades dijeron que el campo de “restos” había sido encontrado por Odysseus 6k, un vehículo operado por control remoto (ROV) desplegado por el buque canadiense Horizon Arctic, que puede sumergirse 6.000 metros bajo el agua.

“Este es un submarino no convencional, esa cubierta trasera es el extremo puntiagudo y el marco de aterrizaje es el pequeño marco en el que parece sentarse. Significa que aún no se ha encontrado el casco, pero se han descubierto dos partes muy importantes de todo el sistema y que no se encontrarían a menos que esté fragmentado. Eso realmente indica cuál es el peor de los escenarios, que es una falla catastrófica, una implosión”, comentó Garriott.

“La única gracia salvadora es que habría sido inmediato, literalmente en milisegundos y los hombres no tendrían idea de lo que estaba pasando”, dijo David Mearns, amigo de dos de los hombres a bordo, durante una aparición en Sky News en Reino Unido esta noche. Y agregó: “Mis peores temores ahora se han hecho realidad”.

Ya en una entrevista con Fox News a comienzos de semana, el experimentado buzo G. Michael Harris había comentado que esto “no luce bien”. “La peor situación es que algo le haya pasado al casco y nuestro temor es que implosione a unos 3.200 metros”, le dijo Harris a Jesse Watters, de Fox News.