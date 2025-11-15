Explosión en Buenos Aires: autoridad sanitaria informa que “todas las personas internadas están fuera de peligro”

Este sábado, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, confirmó que ya no quedan pacientes en peligro o riesgo vital tras la explosión que afectó el polígono industrial de Ezeiza.

La noticia fue informada a través de su cuenta de X, en donde detalló que “todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense se encuentran fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados”.

Incendio en Ezeiza, Buenos Aires

Así, a través de otra publicación en la misma red social, Kreplak indicó: “Durante toda la noche y la madrugada, el sistema de salud bonaerense sostuvo un operativo articulado entre hospitales y el Sistema de Emergencias, con más de 25 móviles afectados entre provincia y municipios ”.

En ese sentido, añadió que “en el lugar continúa dispuesto un shock room con unidades móviles de terapia intensiva, brindando apoyo a las dotaciones de bomberos que permanecen trabajando en la zona”.

La explosión

Se trata de una explosión que se produjo este viernes, en donde más de 20 personas resultaron heridas por una serie de explosiones en cadena en el polo industrial de Ezeiza , en la provincia de Buenos Aires.

La onda expansiva alcanzó a la zona urbana, y hubo rotura de vidrios, intoxicaciones y quemaduras, según señalan fuentes testimoniales e institucionales.

Según medios trasandinos, este sábado continúa el trabajo de los bomberos para tratar de apagar el fuego, mientras los investigadores siguen analizando el caso y elaboran las primeras hipótesis de lo que pudo haber ocurrido.

Así, hasta el momento, aún se mantienen las labores de trabajo en torno al siniestro.