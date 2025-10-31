OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Unas 30 personas se manifestaron en frente del Instituto Médico Legal (IML) carioca, exigiendo justicia para sus seres queridos y la pronta entrega de los cuerpos.

Por 
Lya Rosen
Operación Contención en Río de Janeiro. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil. Tomaz Silva/Agência Brasil

Este jueves las familias de las víctimas de las redadas policiales más mortíferas de la historia de Brasil, en la denominada Operación Contención, debieron hacer largas filas en una morgue de Río de Janeiro para identificar a sus parientes asesinados.

Una espera que se convirtió en protesta luego de que el proceso de identificación y entrega de los cuerpos presentara retrasos, llevando a los familiares de los fallecidos a manifestarse frente al Instituto Médico Legal (IML) carioca, como informó GloboNews.

Allí, unas 30 personas se tomaron de las manos y bloquearon la calle frente al instituto, donde se arrodillaron exigiendo justicia para sus seres queridos y la pronta entrega de los cuerpos. Los manifestantes fueron rápidamente dispersados por los agentes de la policía militar con gas pimienta.

La protesta, según indicaron los presentes al medio brasileño, comenzó después de que el IML comunicara a los familiares presentes que se daba por finalizado su trabajo por este día y que no se permitiría la entrada a nadie más para identificar cuerpos.

“Sabemos que están muertos, pero queremos que entreguen los cuerpos para poder enterrarlos con dignidad”, afirmó Jade Giovana, quien esperaba la entrega de los restos de una de las víctimas.

Según Reuters, hasta la mañana de hoy más de 100 cadáveres seguían en la morgue local a la espera de autopsia o identificación. Esto llevó a que sus familiares se congregaran fuera del recinto, mirando a través de la valla y esperando noticias.

El mismo jueves, el secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, declaró durante una conferencia de prensa que ya se habían entregado 15 cuerpos y se habían identificado aproximadamente 50.

“Tenemos muchos que son de otros estados, cuya identificación lleva más tiempo porque tenemos que hablar con la policía forense de esos estados para obtener más datos y tener la identificación, por eso está tardando más”, aseguró Curi.

La denominada Operación Contención dejó un saldo oficial de 121 muertos, entre ellos cuatro policías. Según el gobierno local, aparte de los agentes policiales, todos los demás fallecidos tenían vínculos con el crimen organizado.

El operativo del 28 de octubre, calificado por el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, como un “éxito”, estaba dirigido contra la banda Comando Vermelho, que controla el narcotráfico en varias favelas de la ciudad.

Más sobre:Río de JaneiroFamiliares VíctimasRedada PolicialFavelasProtestaInstituto Médico LegalOperación Contención

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

Corte de Apelaciones declara inadmisible recurso de protección presentado por Daniel Jadue y lo mantiene fuera de la elección parlamentaria

Hamas defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

4.
Con una enorme polémica y pelea final: el juez Herrera y Lanús destruyen el sueño de la U de llegar a la final de la Sudamericana

Con una enorme polémica y pelea final: el juez Herrera y Lanús destruyen el sueño de la U de llegar a la final de la Sudamericana

5.
Dichos de exfiscal Gajardo activan fuerte parelé del Colegio de Abogados a quienes deterioran el “honor y dignidad de la profesión”

Dichos de exfiscal Gajardo activan fuerte parelé del Colegio de Abogados a quienes deterioran el “honor y dignidad de la profesión”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes
Chile

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

La nueva realidad de la exPenitenciaría

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%
Negocios

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile
Tendencias

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita
El Deportivo

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita

Las múltiples burlas de Lanús contra la U tras el polémico partido en la Copa Sudamericana

El particular análisis de Michael Clark tras la eliminación de la U y la polémica con la ANFP: “A la FIFA, nomás”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro
Mundo

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

Hamas defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”