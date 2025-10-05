SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

FBI desmantela presunta red de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro

La agencia federal de inteligencia estadounidense acusó a dos sujetos de abrir cuentas bancarias en la nación norteamericana para los hijos del gobernante venezolano y sus socios.

Por 
Lya Rosen
Nicolás Maduro

El FBI acusó a dos hombres de estar vinculados en un plan de lavado de dinero que involucraría a los hijos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de acuerdo con un informe exclusivo de Fox News.

Como consigna la cadena norteamericana, las acusaciones formales surgen tras una larga investigación que se remonta a 2019, cuando la Oficina de Campo del FBI en Miami comenzó a seguir la pista un hombre identificado como Arick Komarczyk, quien habría abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y sus socios en ese país.

Según el FBI, en ese momento detectaron que Komarczyk recibía transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela.

Más tarde, en 2022, una operación encubierta los llevó a detectar que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, acordaron transferir US$100.000 de lo que, según la agencia federal, eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano.

El FBI afirmó además que los hombres lograron ingresar cerca de US$25.000 a territorio estadounidense, en una operación que implicó una red de blanqueo de dinero de varios países.

En una entrevista exclusiva con Fox News Digital, el director del FBI, Kash Patel, aseguró que “Nicolás Maduro no es solo otro dictador corrupto; es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de US$50 millones del Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

Kash Patel. REUTERS/Go Nakamura/File Photo. Go Nakamura

“Los esquemas de lavado de dinero de su régimen no son más que salvavidas criminales para una dictadura en decadencia, y bajo mi liderazgo, este FBI continuará cerrando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para el dinero manchado de Maduro”, sentenció.

El 25 de septiembre pasado, Kormarczyk y Carbajal fueron imputados en el estado de Florida. El primero por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, mientras que Carbajal solo fue acusado de este último cargo.

Según relata el medio estadounidense, tras el proceso, Carbajal viajó desde su país natal, Uruguay, a la República Dominicana, pero fue deportado el 2 de octubre. En ese retorno, el vuelo hizo escala en Estados Unidos, donde finalmente fue arrestado.

La agencia federal hasta el momento no ha podido capturar a Komarczyk, pero cree que reside en Venezuela.

Otro de los entrevistados, el agente a cargo del FBI en Miami, Brett Skiles, aseguró que “los presuntos esfuerzos del régimen de Maduro para intentar evadir y llevar a cabo lavado de dinero en Estados Unidos a través de terceros no quedarán sin control”.

“Estados Unidos y nuestras instituciones financieras nunca serán un refugio seguro para la corrupción internacional y el lavado de dinero, en particular para aquellos países que representan riesgos significativos para nuestros intereses nacionales”, sentenció.

Más sobre:EE.UU.FBILavado de dineroNicolás MaduroArick KomarczykIrazmar CarbajalKash PatelMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jueza federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Portland ordenado por Trump

Trump anuncia que Israel aceptó una primera línea de retirada de las tropas desde Gaza

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Guns N’ Roses, la bienvenida a la jungla en Costa Rica que mostrarán en Chile

Quién es Sanae Takaichi, la ultraconservadora que podría ser la primera jefa del gobierno de Japón

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

4.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

5.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Declaran alerta roja en Monte Patria por incendio forestal: llaman a evacuar sectores poblados
Chile

Declaran alerta roja en Monte Patria por incendio forestal: llaman a evacuar sectores poblados

“Brilla por su ausencia”: Desbordes critica a Cataldo tras hechos de violencia en establecimientos públicos de Santiago

Recuperan dos contenedores robados desde San Antonio avaluados en $10 millones

Presupuesto y regla fiscal: hora de anclar el barco
Negocios

Presupuesto y regla fiscal: hora de anclar el barco

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

El milagro Lemoine: la historia tras la llegada del técnico que cambió para siempre el destino de los Cóndores
El Deportivo

El milagro Lemoine: la historia tras la llegada del técnico que cambió para siempre el destino de los Cóndores

El día en que Alexis Sánchez estuvo a un paso de volver al Barcelona

Las otras métricas de la Roja Sub 20 que complican a Nicolás Córdova en el Mundial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo
Cultura y entretención

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Guns N’ Roses, la bienvenida a la jungla en Costa Rica que mostrarán en Chile

Jueza federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Portland ordenado por Trump
Mundo

Jueza federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Portland ordenado por Trump

Trump anuncia que Israel aceptó una primera línea de retirada de las tropas desde Gaza

Quién es Sanae Takaichi, la ultraconservadora que podría ser la primera jefa del gobierno de Japón

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia