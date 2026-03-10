Flávio Bolsonaro critica ausencia de Lula en cambio de mando de Kast: “Aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él”

El senador y precandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, criticó duramente la ausencia del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en la ceremonia de investidura del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast. En una visita oficial a Chile, donde, según él, fue recibido con los honores de un “jefe de Estado”, el parlamentario afirmó que la ausencia de Lula en el evento demuestra la incapacidad de convivir con puntos de vista divergentes.

En una entrevista con la televisión brasileña Band, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro dijo que la decisión del actual gobierno brasileño de no enviar al jefe del Ejecutivo a la toma de posesión de un líder conservador refleja una postura ideológica restrictiva. “Lamento que, a estas alturas, Lula aún no pueda coexistir con quienes piensan diferente a él”, declaró el senador.

Enfatizó además que la intolerancia, en su opinión, es un sello distintivo del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). “Se ve que rebosa intolerancia, incluso rebosa odio”, añadió el congresista, recalcando que Brasil no pierde con la ausencia del presidente, ya que Lula preferiría acercarse a naciones con un historial de irrespeto a los derechos humanos.

“Es presidente de la República, invitado por otro presidente electo de la República, y podría perfectamente venir aquí. Prefiere asociarse con países dominados por grupos terroristas, con ceremonias donde los jefes de Estado irrespetan los derechos humanos y están a favor de la persecución y la muerte de judíos. Así que Lula no se sentiría muy cómodo aquí en Chile”, dijo Flávio Bolsonaro a Band.

El senador destacó la importancia de la elección de Kast, a quien describió como un “conservador de derecha” y un “gran defensor de la vida”. Según Flávio, el nuevo presidente chileno comparte ideales similares a los del grupo político de Jair Bolsonaro, especialmente en cuanto al endurecimiento de la legislación penal, la seguridad pública y la reorganización económica.

“Es otro presidente de derecha elegido aquí en América”, celebró el senador, expresando su deseo de que estos “buenos vientos lleguen pronto a Brasil”.

Lula não consegue conviver com quem pensa diferente. É um presidente que só governa para os mais radicais e raivosos da sua base. O Brasil está em contagem regressiva pela aposentadoria dele. pic.twitter.com/C208bPVFpT — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 10, 2026

Flávio Bolsonaro es, por ahora, el principal rival de Lula en las elecciones presidenciales de octubre próximo y el apoyo a su candidatura ha ido creciendo en las últimas encuestas de opinión hasta situarse en un empate técnico con el actual mandatario.

Según EFE, el gobierno brasileño no ha explicado los motivos de la cancelación de la presencia de Lula en la investidura de Kast. Sin embargo, se aludió a “temas de agenda”.

Fuentes del Palacio de Planalto citadas por el medio G1 de Globo indicaron que la decisión se tomó la noche del lunes. Lula ya había confirmado su asistencia a la ceremonia. Incluso, equipos del gobierno brasileño ya se encontraban en Chile.

Esta mañana, la Secretaría de Comunicaciones del gobierno brasileño confirmó la información sobre la cancelación del viaje a Chile. Lula se reunió este martes con el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Mauro Vieira, quien representará al presidente en la toma de posesión.

Mientras tanto, la oficina de prensa del senador Flávio Bolsonaro confirmó que asistirá a la ceremonia acompañado de su esposa. Además, se espera que se reúna con líderes locales.

“De esta manera, Lula y Flávio Bolsonaro podrían haber quedado frente a frente en la ceremonia de investidura de Kast. Fuentes de Planalto afirmaron que existía el riesgo de que se produjeran situaciones incómodas, lo que también influyó en la decisión de desistimiento”, consignó G1.