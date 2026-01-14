SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    El ministro de Exteriores francés expresó que "Groenlandia no quiere ser gobernada ni adquirida, ni tampoco integrada en Estados Unidos".

    Por 
    Europa Press
    Groenlandia.

    El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha informado este miércoles de que el país abrirá un consulado el próximo mes de febrero en Groenlandia, una medida con la que busca estar “más presente” en el territorio danés, especialmente a medida que crecen las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que aboga por anexionarse la isla.

    En una entrevista con la emisora de radio francesa RTL, el ministro ha subrayado que esto permitirá “dar un mensaje político” sobre lo que está pasando, unas palabras que llegan tan solo horas antes de que los ministros de Dinamarca y Groenlandia se reúnan con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente del país, JD Vance, en la Casa Blanca.

    La decisión de abrir este consulado se adoptó el pasado verano, cuando el presidente galo, Emmanuel Macron, visitó la zona para mostrar el apoyo de París al territorio. “Yo, por mi parte, estuve allí a finales de agosto para planear la apertura del consulado, que abrirá sus puertas el 6 de febrero”, ha explicado.

    “Esto manda un mensaje que está relacionado con el deseo de estar más presentes, también en el campo científico. Groenlandia no quiere ser gobernada ni adquirida, ni tampoco integrada en Estados Unidos. Groenlandia ha decidido ser danesa, formar parte de la OTAN y de la UE”, ha apuntado.

    Así se ha referido a las palabras vertidas por el propio primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, que ha insistido en que la isla prefiere formar parte de Dinamarca antes que pasar a ser estadounidense.

    Más sobre:FranciaGroenlandiaDonald TrumpEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Nadie debería perder la vista en un contexto de protesta”: Jeannette Jara solidariza con Gatica tras absolución de Crespo

    El formidable rally de los metales continúa en 2026: oro, plata y cobre llegan a nuevos récords

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Detienen a tres hijos y exyerno de Julia Chuñil por su presunta participación en la muerte de la mujer

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Lo más leído

    1.
    Delcy Rodríguez promete destinar “cada dólar” de la venta de hidrocarburos al sistema de salud

    Delcy Rodríguez promete destinar “cada dólar” de la venta de hidrocarburos al sistema de salud

    2.
    Estudio mapea los 10 principales riesgos políticos para América Latina en 2026

    Estudio mapea los 10 principales riesgos políticos para América Latina en 2026

    3.
    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump luego de ser increpado por caso Epstein

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump luego de ser increpado por caso Epstein

    4.
    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    “Nadie debería perder la vista en un contexto de protesta”: Jeannette Jara solidariza con Gatica tras absolución de Crespo
    Chile

    “Nadie debería perder la vista en un contexto de protesta”: Jeannette Jara solidariza con Gatica tras absolución de Crespo

    Detienen a tres hijos y exyerno de Julia Chuñil por su presunta participación en la muerte de la mujer

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El formidable rally de los metales continúa en 2026: oro, plata y cobre llegan a nuevos récords
    Negocios

    El formidable rally de los metales continúa en 2026: oro, plata y cobre llegan a nuevos récords

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total
    Tendencias

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El dardo de Sebastián “Bigote” Rodríguez tras su partida de la U: “Hubo una situación atípica”
    El Deportivo

    El dardo de Sebastián “Bigote” Rodríguez tras su partida de la U: “Hubo una situación atípica”

    Crisis financiera y cuentas congeladas: la deuda que tiene Inter de Porto Alegre por el traspaso de Carlos Palacios

    La crisis ahoga al Sevilla: el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene números que lo acercan más al descenso

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters
    Cultura y entretención

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump
    Mundo

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    Los abogados de Bolsonaro vuelven a pedir que cumpla su pena de cárcel en arresto domiciliario

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender