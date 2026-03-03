SUSCRÍBETE
    Mundo

    Francia moviliza cazas en el Golfo y medios navales en el Mediterráneo ante la escalada regional

    El presidente Emmanuel Macron anunció la movilización de aviones y otros para la defensa de países aliados, a los que aseguró "les debemos solidaridad". Sin embargo, afirmó que la arremetida de EE.UU. e Israel contra Irán está "al margen del derecho internacional".

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Emmanuel Macron, presidente de Francia. Stephanie Lecocq

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes el despliegue de cazas Rafale para elevar la defensa aérea del golfo Pérsico, así como la movilización de medios navales en el mar Mediterráneo, en medio de la guerra regional desencadenada por la ofensiva masiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que en represalia está atacando a los países de la zona.

    En un mensaje a la nación, Macron señaló que Francia debe estar “al lado de sus amigos y aliados de la región” en la defensa de su seguridad y su integridad territorial.

    “Esa es, en efecto, nuestra responsabilidad. Es estrictamente defensiva y busca proteger y restablecer la paz lo antes posible”, afirmó.

    Macron recordó los acuerdos que vinculan a Francia con Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. “Estos últimos son particularmente objeto de ataques y les debemos solidaridad”, añadió, afirmando que además de los medios ya desplegados, “se han enviado en las últimas horas cazas Rafale, sistemas de defensa antiaérea y radares aerotransportados”, apuntando que el ejército francés seguirá con este esfuerzo “tanto como sea necesario”.

    El presidente galo sumó que Francia ya ha estado implicada en la reacción y derribo de drones “desde las primeras horas del conflicto” para defender el espacio aéreo de los aliados de París, insistiendo en que este envío reforzará la postura militar francesa en la zona.

    Respecto a la situación en el mar Mediterráneo, ofreció un caza Rafale adicional de defensa antiaérea y la fragata ‘Languedoc’, “que llegará frente a las costas de Chipre esta misma noche”, ante los ataques sufridos por Chipre contra una base militar británica en su territorio.

    “Ante esta guerra que se está extendiendo y cuyo final nadie puede prever hoy, mi responsabilidad es actuar para proteger a nuestro país, garantizar la seguridad de nuestros compatriotas y defender el interés nacional”, manifestó Macron, defendido el refuerzo de la seguridad de las bases militares francesas en la región, que según ha detallado han sufrido “ataques limitados” con “daños materiales”.

    En dirección al Mediterráneo está ya el portaaviones Charles de Gaulle, con capacidad de alojar hasta 40 aeronaves, después de que Macron haya confirmado que ordenó su despliegue para responder a la amenaza sobre el canal de Suez y el mar Rojo.

    “Ante esta situación inestable y las incertidumbres de los próximos días, he ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y su escolta de fragatas se dirijan hacia el Mediterráneo”, sostuvo.

    Macron afirmó que este despliegue en una iniciativa para “construir una coalición que reúna medios militares” para reanudar y asegurar el tráfico en estas vías marítimas, que resultan esenciales para el comercio mundial.

    “Es lo que supimos hacer hace varios meses en el mar Rojo. Es lo que debemos hacer hoy allí”, explicó, poniendo de ejemplo la misión Aspides que puso en marcha la Unión Europa ante la escalada de ataques lanzados desde Yemen contra cargueros en el mar Rojo.

    “Al margen del derecho internacional”

    Durante su alocución, el dirigente francés lamentó que los ataques que Estados Unidos e Israel contra Irán hayan desembocado en una guerra regional con “graves consecuencias para la paz y la seguridad de todos”.

    Macron ha responsabilizado a la República Islámica “de esta situación”, por desarrollar un programa nuclear “peligroso” y capacidades balísticas “sin precedentes”, además de “armar y financiar” a “grupos terroristas en países vecinos”.

    “Es la República Islámica de Irán la que, una vez más, el pasado mes de enero, dio la orden de disparar contra su propio pueblo”, insistió Macron, en referencia a la represión de las manifestaciones.

    De todos modos, el mandatario francés señaló que el ataque inicial de Washington y Tel Aviv contra territorio iraní, que deja más de 800 muertos, incluyendo el líder supremo, Ali Jamenei, se enmarca en operaciones militares “que se llevaron a cabo al margen del derecho internacional”.

    Más sobre:Crisis en Medio OrienteFranciaEmmanuel MacronIránEstados UnidosDespliegue militar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

