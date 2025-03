“¡Fuera, fuera, fuera!”: La inédita manifestación contra Hamas en Gaza

Por segundo día consecutivo, decenas de palestinos salieron a las calles este miércoles en el norte de la Franja de Gaza para participar en una inusual protesta contra la guerra con Israel y pedir que Hamas abandone el poder.

Los manifestantes quemaron neumáticos y corearon “¡Fuera, fuera, fuera! ¡Hamas fuera!” y “Detengan la guerra”, principalmente en el barrio de Shejaiya de Ciudad de Gaza, según dieron cuenta publicaciones en redes sociales y testigos que hablaron con diferentes medios de comunicación. Se trató de una rara muestra pública de oposición al grupo islamista que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023.

El norte de Gaza ha sido una de las zonas más devastadas durante la guerra entre Israel y Hamas. La mayoría de los edificios de esta zona densamente poblada han quedado reducidos a escombros y gran parte de la población se ha mudado varias veces para escapar del conflicto.

Según la agencia The Associated Press, los videos en redes sociales parecían auténticos y mostraban a cientos de personas participando en una protesta el martes en la ciudad norteña de Beit Lahia, gravemente destruida. La gente sostenía carteles que decían “Alto a la guerra”, “Nos negamos a morir” y “La sangre de nuestros hijos no es barata”. El nuevo acto llega después de que se registraran manifestaciones en el campo de refugiados de Jabalia y en Khan Yunis, indicó la agencia Ansa.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la protesta demostraba que la decisión de Israel de renovar su ofensiva estaba funcionando en Gaza, donde la policía de Hamas ha desaparecido una vez más después de emerger durante un alto el fuego.

Palestinos participan en una protesta contra Hamas, exigiendo el fin de la guerra con Israel, en Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza, el 26 de marzo de 2025. Foto: AFP

“Fue una manifestación espontánea contra la guerra porque la gente está cansada y no tiene adónde ir”, dijo a Reuters un testigo, que habló bajo condición de no ser mencionado su nombre por temor a represalias.

Las publicaciones comenzaron a circular ampliamente el martes por la noche. Reuters indicó que pudo confirmar la ubicación del video mediante edificios, postes de electricidad y el trazado de la carretera, que coincide con las imágenes satelitales de la zona. Reuters no pudo verificar de forma independiente la fecha del video. Sin embargo, varios videos y fotografías compartidos en redes sociales mostraron protestas en la zona el 25 de marzo.

En otros mensajes, una de las pancartas sostenida por la multitud decía “Basta de guerras”, mientras la gente coreaba “No queremos guerra”.

“Estamos hartos de los bombardeos, los asesinatos y los desplazamientos”, dijo a The Associated Press, Ammar Hassan, quien participó en la protesta el martes. “Es el único partido al que podemos influir”, comentó por teléfono. “Las protestas no detendrán la ocupación (israelí), pero sí pueden afectar a Hamas”, añadió

Sostuvo que comenzó como una protesta contra la guerra con unas pocas docenas de personas, pero que aumentó a más de 2.000 participantes, con gente coreando consignas contra Hamas.

Basem Naim, un alto funcionario de Hamas, indicó a Reuters que la gente tenía derecho a protestar por el sufrimiento infligido por la guerra, pero denunció lo que dijo eran “agendas políticas sospechosas” que explotan la situación. “¿De dónde son? ¿Qué está pasando en Cisjordania?”, preguntó en conversación con Reuters. “¿Por qué no protestan contra la agresión allí o permiten que la gente salga a las calles a denunciarla?”.

Otro de los miembros principales del grupo islamista, Sami Abu Zuhri, llamó a los manifestantes “megáfonos israelíes” e insinuó que todos estaban traicionando al pueblo palestino. En tanto, el alto funcionario Osama Hamdan acusó a Israel de “iniciar las protestas”. Durante las manifestaciones, los manifestantes incluso insultaron a Hamdan, criticándolo por pedir “firmeza palestina” mientras estaba en el extranjero, indicó Ansa.

Los comentarios, indicó Reuters, “reflejan las tensiones entre las facciones palestinas sobre el futuro de Gaza”, y se produjeron “varias horas después de que el movimiento rival Fatah instara a Hamas a “responder al llamado del pueblo palestino en la Franja de Gaza”. Fatah lidera la Autoridad Palestina (AP) en la Cisjordania ocupada.

Las protestas estallaron una semana después de que Israel pusiera fin a su alto el fuego con Hamas con una sorpresiva oleada de ataques que causó la muerte de cientos de personas. A principios de este mes, Israel suspendió el suministro de alimentos, combustible, medicamentos y ayuda humanitaria a los aproximadamente dos millones de palestinos de Gaza.

Israel ha prometido intensificar la guerra hasta que Hamas devuelva a los 59 rehenes que aún retiene, de los cuales se cree que 24 siguen con vida. El gobierno de Netanyahu también exige que el grupo ceda el poder, se desarme y exilie a sus líderes.

Hamas ha dicho que sólo liberará a los cautivos restantes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada israelí de Gaza.

Más de 50.000 palestinos han muerto a causa de la campaña israelí en Gaza, lanzada después de que miles de hombres armados liderados por Hamas atacaran comunidades en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 personas y tomando como rehenes a otras 251.

Gran parte del estrecho enclave costero ha quedado reducido a escombros, dejando a cientos de miles de personas refugiadas en tiendas de campaña o edificios bombardeados.

Cientos de miles de residentes que habían huido al sur de Gaza al comienzo de la guerra regresaron a sus hogares en ruinas en el norte después de que entrara en vigor un alto el fuego en enero.

Un joven palestino porta una pancarta que dice en árabe "Hamas no nos representa" durante una protesta contra el grupo islamista, exigiendo el fin de la guerra con Israel, en Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza, el 26 de marzo de 2025. Foto: AFP

Ahora, las órdenes de evacuación israelíes después de que el país relanzó su ofensiva el 18 de marzo han roto la tregua de dos meses, durante la cual Hamas entregó más rehenes a cambio de prisioneros y detenidos palestinos en cárceles israelíes.

Desde que Israel reanudó sus ataques sobre Gaza, afirmando que su objetivo era desmantelar completamente a Hamas, casi 700 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto, según funcionarios de salud palestinos.

Hamas desplegó miles de policías y fuerzas de seguridad en Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego en enero, pero su presencia armada se ha reducido drásticamente desde el 18 de marzo, cuando se reanudaron los principales ataques israelíes. En algunas zonas hubo menos presencia policial, mientras que miembros y líderes del brazo armado desaparecieron del radar para evitar los ataques aéreos israelíes.

Los ancianos de Beit Lahia expresaron su apoyo a las protestas contra la renovada ofensiva israelí y el endurecimiento del bloqueo a todos los suministros a Gaza. En su declaración, afirmaron que la comunidad apoya plenamente la resistencia armada contra Israel.

“La protesta no era por política. Era por la vida de las personas”, dijo a The Assiociated Press, Mohammed Abu Saker, padre de tres hijos de la cercana ciudad de Beit Hanoun, quien se unió a la manifestación.

“Queremos detener las matanzas y los desplazamientos, cueste lo que cueste. No podemos impedir que Israel nos mate, pero podemos presionar a Hamas para que haga concesiones”, señaló.

Una protesta similar tuvo lugar el martes en la zona gravemente destruida de Jabalia, según testigos.

Un manifestante en Jabalia, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo a la agencia AP que se unieron a la manifestación porque “todos nos fallaron”.