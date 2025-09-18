SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Gaza sufre un apagón de telecomunicaciones mientras los tanques y la infantería israelíes avanzan en el enclave

Al menos 85 palestinos han muerto por ataques o disparos israelíes en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, la mayoría en la Ciudad de Gaza, según el Ministerio de Salud del enclave palestino.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
Imagen del 10 de septiembre de 2025 de palestinos inspeccionando el daño de la Torre Taiba, de 11 pisos, después de un ataque aéreo israelí, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Los tanques israelíes avanzaban el jueves en dos áreas de la Ciudad de Gaza, que son las puertas de entrada al centro de la ciudad, mientras que las líneas telefónicas e internet se encontraban cortadas en toda la Franja de Gaza, una señal de que las operaciones terrestres probablemente se intensificarán de forma inminente.

Así lo dio a conocer la agencia Reuters, que señaló que las fuerzas israelíes controlan los suburbios orientales de la Ciudad de Gaza y en los últimos días han estado atacando las áreas de Sheikh Radwan y Tel Al-Hawa, desde donde estarían posicionadas para avanzar sobre las áreas centrales y occidentales donde se refugia la mayor parte de la población.

Al menos 85 palestinos han muerto por ataques o disparos israelíes en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, la mayoría en la Ciudad de Gaza, según el Ministerio de Salud del enclave palestino. La incursión israelí en Ciudad de Gaza ha provocado los cuestionamientos de la comunidad internacional y cada vez se suman las voces que señalan que las acciones de Israel constituyen genocidio.

Imagen difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel el 16 de septiembre de 2025, del jefe militar israelí, Eyal Zamir (2-d), en la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Israel Defense Forces

Ese es el caso del senador estadounidense Bernie Sanders, quien calificó el ataque de Israel a Gaza como un genocidio, renovando su llamado a poner fin a la “complicidad de Washington en la masacre del pueblo palestino”.

La declaración de Sanders del miércoles se produjo un día después de que una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas publicara un extenso informe que concluyó que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

El senador estadounidense citó las declaraciones de funcionarios israelíes que piden la destrucción y el borrado de Gaza, así como el creciente número de muertos y la hambruna en el territorio.

La Compañía Palestina de Telecomunicaciones dijo en un comunicado que sus servicios habían sido cortados “debido a la agresión en curso y a los ataques a las principales rutas de la red”.

“La desconexión de internet y telefonía es un mal presagio. Siempre ha sido una mala señal: algo muy grave va a ocurrir”, dijo a Reuters Ismail, quien solo dio su nombre. Estaba usando una tarjeta SIM electrónica para conectar su teléfono, un método peligroso, ya que requiere buscar una zona más alta para recibir señal.

Cientos de miles de palestinos han huido de la Ciudad de Gaza desde que Israel anunció el 10 de agosto su intención de tomar el control, pero un número mayor se ha quedado donde está, ya sea en casas destrozadas entre las ruinas o en campamentos de tiendas de campaña improvisados.

Vehículos militares israelíes son vistos cerca de la frontera sur de Israel con Gaza, el 16 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Jia Maer·awade

Los militares han estado lanzando panfletos instando a los residentes a huir hacia una “zona humanitaria” designada en el sur del territorio, pero las agencias de ayuda dicen que las condiciones allí son terribles, con insuficiente comida, medicinas, refugio e higiene básica.

A lo largo de la carretera de la costa, una columna ininterrumpida de todo tipo de vehículos, desde carretas y coches destartalados hasta furgonetas diseñadas para transportar mercancías, avanzaba hacia el sur, cargados con colchones, bombonas de gas y familias enteras a cuestas de sus pertenencias.

“Nos dirigimos a dormir a las calles hacia la playa, así, descalzos, no sabemos dónde ir”, dijo Yasser Saleh, hablando mientras estaba de pie en el borde de un remolque destartalado tirado por un automóvil.

El número total de muertos palestinos en la guerra de dos años superó los 65.000 el miércoles, según las autoridades sanitarias de Gaza. La guerra se desencadenó por los ataques del 7 de octubre, en los que murieron alrededor de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según recuentos israelíes.

El portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, dijo que las fuerzas israelíes habían estado operando en la periferia de la Ciudad de Gaza durante varias semanas, pero desde la noche del lunes al martes un gran número de tropas habían comenzado a moverse hacia el centro de la ciudad.

Dijo que una combinación de infantería, tanques y artillería estaba avanzando, respaldada por la fuerza aérea, y que era un proceso gradual que aumentaría con el paso del tiempo.

Palestinos desplazados huyen con sus pertenencias desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur, el 9 de septiembre de 2025. El Ejército israelí ordenó el martes a todos los residentes de la Ciudad de Gaza que evacuaran antes de un ataque ampliado, advirtiendo que quienes se quedaran correrían un grave peligro. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

“La estrategia en este momento es derrotar a Hamas y aplicar presión sobre Hamas, lo que puede conducir a un acuerdo o a misiones de rescate (para liberar rehenes)”, dijo Shoshani a Reuters en el lado israelí de la frontera con Gaza.

Un total de 48 rehenes capturados durante el ataque liderado por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 permanecen en Gaza y los funcionarios israelíes creen que alrededor de 20 siguen vivos.

Las familias de los rehenes han estado implorando al primer ministro Benjamin Netanyahu que detenga la ofensiva sobre Gaza y en su lugar negocie un alto el fuego con Hamas para liberar a sus seres queridos, pero Netanyahu dice que la victoria militar los traerá de vuelta a casa.

Hamas dijo que los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza están actualmente dispersos en los barrios de Gaza, y que la expansión de la operación militar israelí en la ciudad significa que ninguno de ellos será devuelto a Israel desde su cautiverio.

Imagen del 12 de septiembre de 2025 de humo elevándose tras un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

El comunicado del ala militar de Hamas afirmó que “Gaza no se convertirá en un objetivo fácil para el ejército, y no seremos cautelosos por las vidas de los rehenes, mientras Netanyahu decida matarlos”.

Hamas también afirmó que “el inicio de la operación en la Ciudad de Gaza significa que el enemigo no capturará ni un solo rehén, vivo o muerto”, y amenazó con que “Israel estaba entrando en “una guerra de desgaste que le costará un número adicional de muertos y rehenes”.

La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves que la grave escasez de sangre en los hospitales de Gaza podría provocar que servicios clave se paralicen en cuestión de días.

Cuatro palestinos más, incluido un niño, han muerto de desnutrición y hambre en las últimas 24 horas, dijo el Ministerio de Salud, elevando las muertes por esas causas a al menos 435 personas, incluidos 147 niños, desde que comenzó la guerra.

Israel afirma que se ha exagerado la magnitud del hambre en Gaza y culpa a Hamas de la continuación de la guerra, afirmando que podría ponerle fin ahora si se rindiera, liberara a los rehenes, se desarmara y se disolviera. Hamas afirma que no se desarmará hasta que se establezca un Estado palestino.

El Ejército israelí dijo que cuatro de sus efectivos murieron durante un combate en el sur de Gaza.

En acontecimientos separados, Israel atacó objetivos militares de Hezbolá en el sur del Líbano, mientras que dos israelíes murieron en el cruce de Allenby entre Cisjordania y Jordania, en lo que el Ejército israelí calificó de “ataque terrorista”.

Más sobre:Medio OrienteGazaFranja de GazaIsraelisraelíBenjamin NetanyahuHamas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidente Boric confirma viaje a Roma para sostener encuentro con el Papa León XIV

Estados Unidos veta nuevamente una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego en Gaza

Miles de personas protestan contra los recortes presupuestarios en Francia y disturbios dejan 141 detenidos

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda

Sujeto queda en prisión preventiva por asesinar a hombre en Linares: el cuerpo fue encontrado en un sitio eriazo

Tres policías muertos tras tiroteo mientras intentaban capturar a un acosador armado con un rifle en Pennsylvania

Lo más leído

1.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

2.
Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

4.
Dónde y a qué hora ver a Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

5.
Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Parada Militar 2025: revisa en qué calles habrán desvíos

Parada Militar 2025: revisa en qué calles habrán desvíos

SHOA descarta alerta de tsunami en Chile tras sismo 7.8 en Rusia

SHOA descarta alerta de tsunami en Chile tras sismo 7.8 en Rusia

DMC pronostica vientos con rachas hasta 80 km/h para cinco regiones: podría haber viento blanco

DMC pronostica vientos con rachas hasta 80 km/h para cinco regiones: podría haber viento blanco

Presidente Boric confirma viaje a Roma para sostener encuentro con el Papa León XIV
Chile

Presidente Boric confirma viaje a Roma para sostener encuentro con el Papa León XIV

Sujeto queda en prisión preventiva por asesinar a hombre en Linares: el cuerpo fue encontrado en un sitio eriazo

Detienen a hombre por robo con violencia a locales comerciales en región de Valparaíso: policías buscan al segundo sujeto

Nvidia anuncia una inversión de US$5.000 millones en Intel y el desarrollo conjunto de productos informáticos
Negocios

Nvidia anuncia una inversión de US$5.000 millones en Intel y el desarrollo conjunto de productos informáticos

FMI nomina como número 2 del organismo a abogado cercano a Trump

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Identifican a víctima fatal encontrada en Tesla de rapero D4vd: su madre habría reconocido tatuaje de la joven
Tendencias

Identifican a víctima fatal encontrada en Tesla de rapero D4vd: su madre habría reconocido tatuaje de la joven

Provocaron suspensión “indefinida” de su programa: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Champions League: Manchester City impone sus términos y debuta con un esforzado triunfo ante Napoli
El Deportivo

Champions League: Manchester City impone sus términos y debuta con un esforzado triunfo ante Napoli

José Mourinho regresa al Benfica tras 25 años: “A veces las palabras se las lleva el viento, pero no las acciones”

Tras cerrar como el colista de las Eliminatorias: la Roja no cambia de posición en el ranking FIFA

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda
Cultura y entretención

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

El cine chileno compite con tres películas en el Festival de Cine de San Sebastián

Estados Unidos veta nuevamente una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego en Gaza
Mundo

Estados Unidos veta nuevamente una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego en Gaza

Gaza sufre un apagón de telecomunicaciones mientras los tanques y la infantería israelíes avanzan en el enclave

Miles de personas protestan contra los recortes presupuestarios en Francia y disturbios dejan 141 detenidos

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención
Paula

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos