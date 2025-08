Gil Artzyeli y presentación de cartas credenciales de nuevo embajador israelí: “No creo que el gobierno vaya a volver a cometer el mismo error”

Después de tres años, el embajador israelí en Chile, Gil Artzyeli, terminó la semana pasada su misión en el país. “Llegó el momento que algunos esperaban. (…) Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a tantos chilenos que han trabajado para fortalecer los lazos bilaterales.’”, escribió en su cuenta de la red social X.

En entrevista con La Tercera, Artzyeli, quien será reemplazado en el cargo por Peleg Lewi, señaló que desde el principio sabía que estaría en el país por tres años, debido a que sus hijos cumplen 18 y tienen que hacer el servicio militar obligatorio. Además, indicó que se encuentra optimista sobre el futuro de los lazos entre Chile e Israel.

¿Cómo evalúa usted el tiempo que estuvo acá en Santiago?

Fueron tres años muy interesantes, intensos, turbulentos, por dos razones: al principio fue por la actitud del gobierno hacia Israel antes del (ataque de Hamas del) 7 de octubre (de 2023) y después el tema principal fue, por supuesto, todo lo que desencadenó el 7 de octubre. Estos son los ejes.

Cuando usted llegó como embajador en 2022, el Presidente Gabriel Boric se rehusó a última hora a recibir sus cartas credenciales. ¿Van evitar pasar por ese trámite esta vez?

Fue un evento extraño, como todo el mundo dice, inédito en la historia de la diplomacia, pero del mal salió mucho bien. Gracias al incidente de las credenciales muchos chilenos me han contactado de todos los espectros políticos para solidarizar y también para conocer. Y gracias al incidente de las credenciales he hecho muchísimos amigos en el sector académico, de la sociedad civil, en general.

Y, de hecho, creo que si no fuera por este incidente, quizás podría haber habido acciones más duras más tarde que el gobierno se vio impedido de adoptar por el caso de las credenciales que, de cierto modo, me dio una una protección, una inmunidad. En la Torá se habla del profeta Bilam, que vino a maldecir y salió bendiciendo. En este caso creo que este maldición salió bendiciéndonos.

Y para cuando llegue el nuevo embajador, ¿él también va a ir a presentar las cartas credenciales?

Cualquier embajador que viene a Chile o a cualquier otro país, incluso si es judío, presenta sus cartas credenciales y así será. Yo no creo que vayan a volver a cometer el mismo error, ya una vez es suficiente, ¿no?

¿Cómo evalúa usted las relaciones entre Chile y Israel?

La actitud del gobierno del presidente Boric hacia Israel fue negativa desde que llegó a la vida política. O sea, hay una lista larga de incidentes y declaraciones anti judías y anti israelíes. Fue uno de los dos congresistas que votaron en contra de dar ciudadanía de honor al capellán judío de La Moneda. Rechazó la lata de miel en el Año Nuevo judío, calificó a los judíos aquí como chacales. Cuando fue a inaugurar una desalinizadora, desde La Moneda pidieron quitar cualquier señal de la empresa que la había construido o la bandera israelí. Y así una larga lista, hay como 12 por lo menos.

Sus tuits siempre son anti israelíes, es anti judío. Yo creo que es un virus e incurable en este caso y lo vemos de una forma repetida. Es lamentable, pero no creo que podamos hacer algo al respecto. La actitud hacia Israel fue negativa antes del 7 de octubre. Primero, no condenó el 7 de octubre, no voy a ampliar sobre la atrocidad, 1.200 asesinatos, violaciones grupales. Y la única razón por la que el presidente no se pronunció personalmente fue porque las víctimas eran judías. Si hubiera sido en cualquier parte del mundo, no tengo la menor duda que hubiera sido uno de los primeros en pronunciarse.

Y segundo, es el hecho que nunca recibió a la presidencia de la Comunidad Judía, por tres años y medio está dando la espalda a un grupo de chilenos de origen judío. Todos los presidentes de Chile han recibido la representación de diferentes minorías. En este caso, es la única comunidad que el presidente rechazó. Y ver este nivel de antisemitismo de parte de un jefe de Estado en el siglo XXI, sorprende. Y no lo esconde.

¿Hay alguna expectativa de que las relaciones cambien considerando que tenemos una elección presidencial y un cambio de gobierno?

Sí, estoy muy optimista respecto de estas relaciones, porque hay una sinergia de la que Chile e Israel pueden gozar mucho, como lo hemos hecho durante 50 años. Una relación tan estrecha en tantos ámbitos científicos, académicos, de agua, agricultura y en defensa. Yo creo que en las próximas décadas, podemos llevarlo a otro nivel. Israel es líder mundial en innovación y tecnología. Y Chile puede adoptar algunas políticas de gobierno que los gobiernos de Israel tomaron hace 50 años que facilitaron el punto donde estamos hoy en día.

Y yo he hablado con algunos de los candidatos y con muchos políticos. Les planteé una idea bien específica de lo que Chile puede hacer para convertirse en la capital de la innovación de América Latina. Ojalá el próximo gobierno, quien sea que fuere, lo adopte y lo implemente para el bien de Chile. Puede atraer como imán los talentos de América Latina para llevar a cabo sus emprendimientos. Va a generar empleo, a desarrollar, inventar y convertir a Chile en la capital de la innovación de América Latina.

Israel puede servir como asesor y es algo tangible y que puede hacerlo de inmediato. Lo planteé con este gobierno, pero entendí que no le interesa nada colaborar con nosotros.

En Gaza existen varias agencias humanitarias que están hablando de hambruna, la misma ONU dice que se cumplen dos de los tres criterios para decretar la hambruna. ¿Cómo ve esta situación?

Gaza está pasando una tragedia humana terrible. Es muy triste. Rompe el corazón ver lo que sucede en Gaza. Y la pregunta es: ¿Quién lo generó? ¿Quién lo puede parar de inmediato? Es Hamas, que después del 7 de octubre confiscó toda la ayuda humanitaria. Israel en ningún momento impidió entradas de ayuda humanitaria o de medicamentos para el bien de la gente en Gaza. Pero queremos asegurarnos que llegue a la población civil de Gaza y no a Hamas.

Hay que separar a los terroristas de la población civil inocente. Va contra de nuestros valores e intereses que muera un civil inocente en Gaza. Hamas está empeorando y causando un sufrimiento humano para su beneficio. Nosotros, como Israel, lamentamos cuando matan y asesinan a israelíes y lamentamos también cuando mueren víctimas civiles palestinas. Tú puedes ver en las bodegas de Hamas que hay un montón de comida y ellos prohíben que la población la use para generar presión hacia Israel. De cierto modo lo logran. Pero la realidad es quienes pueden aliviar la situación de inmediato son ellos. Y también pueden liberar a los rehenes. Vimos el video de un secuestrado allá. Él sí está sufriendo de hambruna y vimos a los otros secuestrados que salieron como esqueletos.

Sin embargo, miembros del Ejército israelí hablaron con el diario The New York Times y dijeron que no habían encontrado pruebas de que de manera sistemática Hamas se haya quedado con la ayuda…

Hay pruebas, hay videos. Hamas, además de asesinar y violar, también miente. No es de nuestro interés que la población civil muera. Pero nadie hasta ahora ha dado un consejo a Israel durante este año y medio sobre cómo desmantelar a un grupo terrorista que utiliza su propia población como escudos humanos. Acaso esperan que no hagamos nada para que vuelvan a atacar a Israel. Hay que recordar Israel estaba bajo ataque de varios frentes.

Fue todo orquestado por Irán con Hezbolá, con Siria. Hoy podemos decir que ganamos la guerra de una forma impresionante. Desactivamos a Irán. Hezbolá está completamente derrotado. Siria como amenaza militar no está. Quedan todavía guerras de guerrilleros desde Hamas en Gaza y ojalá se termine lo antes posible para aliviar el sufrimiento de todos. Estamos en la puerta de un nuevo Medio Oriente e Irán presiona a Hamas para que siga esta guerra, para impedir la apertura de una época de paz en la región.

Cada vez más países, como Francia, Reino Unido y Canadá, han manifestado su intención de reconocer al Estado palestino ahora en la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre. ¿Qué importancia ven a esto?

Ya hay 141 países que lo reconocen, si son 160 o 170, no cambia mucho. Chile reconoció el Estado palestino en 2011. El Presidente Piñera es buen ejemplo, no estaba en contra de Israel, era pro Israel y pro Palestina, aunque él mismo reconoció el Estado palestino. Lo vimos como un amigo de Israel, él era pro palestino y pro israelí. Ahora hay un gobierno anti Israel y punto. Y es lamentable.

Estoy seguro que en el futuro vamos a volver a la profundidad de las relaciones que Chile e Israel han gozado por décadas y lo vamos a profundizar aún más. Quiero aprovechar para agradecer a todos los chilenos y chilenas, voy a ser un mensajero de buena fe hablando de la belleza y de las maravillas de Chile en Israel.

El Presidente Donald Trump recientemente habló de la hambruna en Gaza. ¿Siguen confiando en Estados Unidos como su aliado?

Sin duda. El pueblo de Gaza está sufriendo. Punto. Cuando yo veo fotos de Gaza se me rompe el corazón. Yo digo: Hamas, devuelve a los secuestrados y déjalos vivir. Hamas son palestinos, ¿cómo ellos pueden causar tanto daño a su propio pueblo? Esta no es una discusión territorial. El propósito de Hamas es aniquilar a Israel. No pueden solos, tiene que ser con Irán, todo este eje del mal.

Si hay que resumir el conflicto no es lo que Israel quiere. Los judíos quieren un Estado y los palestinos quieren un Estado. Esta no es la discusión. El problema es que Israel quiere un Estado y los palestinos no quieren que los judíos tengan un Estado. Este sueño de ellos, de 100 años, fracasó una y otra vez. Quizás después de esta derrota van a entender que Israel está allá para siempre, por el bien de ellos si quieren prosperar y vivir de una forma digna como merecen. El camino de la paz es el único.