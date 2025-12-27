Gobierno de Milei logra aprobar el Presupuesto 2026 y cierra su año con un triunfo clave en el Congreso

Este viernes, en la primera sesión del Senado con su nueva composición, el oficialismo argentino logró convertir en ley el Presupuesto 2026, dándole al gobierno de Javier Milei un éxito político al conseguir avalar un primer plan de gastos en sus dos años de gestión.

Esta victoria -con 46 votos a favor, 25 rechazos y una abstención- además le permitirá al mandatario enviar una señal de gobernabilidad a los mercados y de previsibilidad al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina deberá renegociar la deuda que vence en enero.

El partido gobernante además logró superar la aprobación del Capítulo II del proyecto, en el que se encuentra el polémico artículo 30 que elimina los pisos de inversión en ciencia y tecnología, que fueron establecidos en diferentes leyes y que están calculados en relación con un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI).

Durante la jornada, cargada de frenéticas negociaciones, el oficialismo, que cuenta con 21 senadores, logró el apoyo de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PR) y bancadas federales.

Por su parte, el peronismo, como informó Clarín, se dividió, ya que tres de sus representantes en el Senado -Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán)- que integran el bloque Convicción Federal, votaron a favor en general el Presupuesto 2026.

Ante esto, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo trasandino reunió el apoyo en general de casi todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara Alta, con excepción de la mayoría kirchnerista del interbloque Popular, conglomerado que reúne diferentes expresiones del peronismo.

Antes de la votación en general, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, realizó una encendida defensa del presupuesto. Como detalla La Nación, la exministra de Seguridad Nacional de Milei planteó que este plan de gastos era una cuestión cultural y lo contrastó con un proyecto que fomentó la inflación y la destrucción del capital, en alusión al kirchnerismo.

Argentina tiene Presupuesto 2026.



Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento. pic.twitter.com/QOZpNSJRYq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 27, 2025

“El déficit cero, no se negocia. El equilibrio fiscal es una regla de oro. Este presupuesto no promete lo que no se puede cumplir, no le miente a la gente. No inventa números, no representa a un Estado que lo único que hacía era reproducirse, que inventaba cargos, que lo único que han hecho es agobiar a la economía de los argentinos”, sentenció Bullrich.

Como consigna Infobae, el plan de gastos e ingresos en Argentina para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que para el Ejecutivo rondará, en diciembre del año que viene, alrededor de los $1.423 ($888 pesos chilenos).

De acuerdo a la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estima que las exportaciones se incrementarán 10,6%.