SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Gobierno de Milei logra aprobar el Presupuesto 2026 y cierra su año con un triunfo clave en el Congreso

    Por 46 votos a favor, 25 rechazos y una abstención, el Senado trasandino avaló el primer plan de gastos de la administración de Javier Milei en sus dos años de gestión, lo que le permitirá enviar una señal de previsibilidad al Fondo Monetario Internacional.

    Por 
    Lya Rosen

    Este viernes, en la primera sesión del Senado con su nueva composición, el oficialismo argentino logró convertir en ley el Presupuesto 2026, dándole al gobierno de Javier Milei un éxito político al conseguir avalar un primer plan de gastos en sus dos años de gestión.

    Esta victoria -con 46 votos a favor, 25 rechazos y una abstención- además le permitirá al mandatario enviar una señal de gobernabilidad a los mercados y de previsibilidad al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina deberá renegociar la deuda que vence en enero.

    El partido gobernante además logró superar la aprobación del Capítulo II del proyecto, en el que se encuentra el polémico artículo 30 que elimina los pisos de inversión en ciencia y tecnología, que fueron establecidos en diferentes leyes y que están calculados en relación con un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI).

    Durante la jornada, cargada de frenéticas negociaciones, el oficialismo, que cuenta con 21 senadores, logró el apoyo de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PR) y bancadas federales.

    Por su parte, el peronismo, como informó Clarín, se dividió, ya que tres de sus representantes en el Senado -Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán)- que integran el bloque Convicción Federal, votaron a favor en general el Presupuesto 2026.

    Ante esto, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo trasandino reunió el apoyo en general de casi todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara Alta, con excepción de la mayoría kirchnerista del interbloque Popular, conglomerado que reúne diferentes expresiones del peronismo.

    Antes de la votación en general, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, realizó una encendida defensa del presupuesto. Como detalla La Nación, la exministra de Seguridad Nacional de Milei planteó que este plan de gastos era una cuestión cultural y lo contrastó con un proyecto que fomentó la inflación y la destrucción del capital, en alusión al kirchnerismo.

    “El déficit cero, no se negocia. El equilibrio fiscal es una regla de oro. Este presupuesto no promete lo que no se puede cumplir, no le miente a la gente. No inventa números, no representa a un Estado que lo único que hacía era reproducirse, que inventaba cargos, que lo único que han hecho es agobiar a la economía de los argentinos”, sentenció Bullrich.

    Como consigna Infobae, el plan de gastos e ingresos en Argentina para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que para el Ejecutivo rondará, en diciembre del año que viene, alrededor de los $1.423 ($888 pesos chilenos).

    De acuerdo a la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estima que las exportaciones se incrementarán 10,6%.

    Más sobre:ArgentinaJavier MileiPresupuesto 2026SenadoAprobación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu

    Marco Rubio habla con Nasry Asfura para felicitarlo por su “clara victoria electoral” en Honduras

    Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

    Ocho muertos deja explosión en una mezquita siria durante las oraciones del viernes

    Caso Franco Vargas: Corte de Arica ratifica prisión preventiva de cuatro exmilitares y decreta la misma medida para un quinto acusado

    Israel se convierte en el primer Estado miembro de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia

    Lo más leído

    1.
    Israel se convierte en el primer Estado miembro de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia

    Israel se convierte en el primer Estado miembro de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia

    2.
    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    3.
    Zelensky deja en manos de sus socios la posible celebración de elecciones: “Se necesita seguridad”

    Zelensky deja en manos de sus socios la posible celebración de elecciones: “Se necesita seguridad”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu
    Chile

    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu

    Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

    Caso Franco Vargas: Corte de Arica ratifica prisión preventiva de cuatro exmilitares y decreta la misma medida para un quinto acusado

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios
    Negocios

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro
    El Deportivo

    Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro

    Presidente de Deportes Limache explica el portazo que le dio a Colo Colo por Popín Castro

    No se va a Perú: la polémica que sacude el arribo de Felipe Gutiérrez como técnico a La Serena

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”
    Cultura y entretención

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”

    Jaime Vadell llega a Teatro Zoco con aplaudida comedia sobre la vejez

    En el camino al Estadio Nacional: Cris MJ lanza su nuevo álbum “Las Filtradas”

    Gobierno de Milei logra aprobar el Presupuesto 2026 y cierra su año con un triunfo clave en el Congreso
    Mundo

    Gobierno de Milei logra aprobar el Presupuesto 2026 y cierra su año con un triunfo clave en el Congreso

    Marco Rubio habla con Nasry Asfura para felicitarlo por su “clara victoria electoral” en Honduras

    Ocho muertos deja explosión en una mezquita siria durante las oraciones del viernes

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación