Gobierno de Trump habría gastado más de 11 mil millones de dólares en primeros seis días de guerra contra Irán

El destructor USS Thomas Hudner dispara un misil de ataque terrestre Tomahawk en apoyo de la Operación Furia Épica, el 1 de marzo de 2026. Foto: Marina de EE. UU.

Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump estimaron, durante una sesión informativa ante el Congreso esta semana, que los primeros seis días de la guerra contra Irán le habían costado a Estados Unidos al menos 11.300 millones de dólares, según declaró el miércoles una fuente familiarizada con el asunto.

Esa cifra, obtenida en una sesión informativa a puerta cerrada para senadores el martes, no incluía el coste total de la guerra, pero se proporcionó a los legisladores, quienes han solicitado más información sobre el conflicto, indicó Reuters.

Varios asesores del Congreso han afirmado que esperan que la Casa Blanca presente pronto una solicitud al Congreso para obtener fondos adicionales para la guerra. Algunos funcionarios han indicado que la solicitud podría ascender a 50.000 millones de dólares, mientras que otros han señalado que esa estimación parece baja.

La administración republicana no ha proporcionado una evaluación pública del costo del conflicto ni una idea clara de su duración prevista. Trump declaró durante un viaje a Kentucky el miércoles que “ganamos” la guerra, pero que Estados Unidos seguirá luchando para terminarla.

La cifra de 11.300 millones de dólares fue reportada por primera vez el miércoles por el diario The New York Times.

El independiente Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) publicó la semana pasada un análisis en el que calculaba que Estados Unidos había gastado al menos 3.700 millones de dólares en las primeras 100 horas de su guerra contra Irán, es decir, en los primeros cuatro días.

La nueva estimación del Pentágono apunta a un nivel de gasto muy superior al estimado por el CSIS, que suponía un desembolso de unos 900 millones al día en esos primeros cuatro días, mientras que el número del Departamento de Guerra implica un costo de casi 1.900 millones de dólares al día en esas seis jornadas iniciales.

Otras fuentes de defensa citadas recientemente por el New York Times y el Washington Post calculaban que solo en los primeros dos días de guerra, que incluyeron ataques contra la cúpula de poder iraní, se habían gastado 5.600 millones de dólares en municiones.

En esa primera ronda de bombardeos se usaron armas como la bomba planeadora de precisión AGM-154, que puede costar más de 836.000 dólares, indica el diario neoyorquino, y desde entonces, el Pentágono ha dicho que ahora planea usar municiones menos caras.

Los integrantes del Congreso han expresado su preocupación de que el conflicto agote las reservas militares de Estados Unidos en un momento en que la industria de defensa ya tenía dificultades para satisfacer la demanda.

Régimen no está en peligro

Por otra parte, la inteligencia de Estados Unidos considera que el liderazgo de Irán todavía está intacto en gran parte y no corre riesgo de colapsar en el corto plazo, después de casi dos semanas de incesantes bombardeos estadunidenses e israelíes, según tres fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Reuters.

Una “gran cantidad” de informes de inteligencia proporcionan “un análisis consistente de que el régimen no está en peligro” de colapso y ”mantiene el control del pueblo iraní”, señaló una de las fuentes, a todas las cuales se les concedió el anonimato para discutir los hallazgos de la inteligencia estadunidense. El último informe se completó en los últimos días, según la fuente.

Ante la creciente presión política por el alza de los precios del petróleo, el presidente Donald Trump ha insinuado que pondrá fin “pronto” a la mayor operación militar estadounidense desde 2003. Sin embargo, encontrar un final aceptable para la guerra podría ser difícil si los líderes de línea dura de Irán permanecen firmemente atrincherados.

Los informes de inteligencia subrayan la cohesión del liderazgo clerical iraní a pesar del asesinato del líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, el 28 de febrero, el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes.

Funcionarios israelíes, en conversaciones a puerta cerrada, también han reconocido que no hay certeza de que la guerra conduzca al colapso del gobierno clerical, según declaró a Reuters un alto funcionario israelí.