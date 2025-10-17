SUSCRÍBETE
Mundo

Hamas acusa a Israel de impedir la entrada de los recursos necesarios para recuperar los cuerpos de los rehenes muertos

“La recuperación de los cuerpos restantes de los prisioneros israelíes desaparecidos requiere de equipos y dispositivos de limpieza de escombros, que actualmente no están disponibles", señalaron desde Hamas.

Por 
Europa Press
Rizek Abdeljawad

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha defendido este jueves su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y la entrega de prisioneros y ha culpado al Gobierno israelí de estar “impidiendo la provisión de los recursos necesarios” para retirar escombros y poder alcanzar y entregar los cuerpos de los israelíes muertos en cautiverio.

“La recuperación de los cuerpos restantes de los prisioneros israelíes desaparecidos requiere de equipos y dispositivos de limpieza de escombros, que actualmente no están disponibles debido a la prohibición de entrada impuesta por la ocupación”, ha argumentado en un comunicado recogido por el diario ‘Filastín’, vinculado al grupo.

En consecuencia, “la repatriación de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tardar, ya que algunos cuerpos fueron enterrados en túneles destruidos por la ocupación, mientras que otros permanecen bajo los escombros de edificios”, ha razonado Hamas, que ha manifestado que, en cambio, “los cuerpos de los prisioneros israelíes que la resistencia logró alcanzar fueron entregados directamente a la Cruz Roja”.

Además, Hamas ha culpado a las fuerzas israelíes de la situación, argumentando que “el Ejército de ocupación nazi que asesinó a estos prisioneros fue el mismo que los enterró bajo los escombros”, y ha defendido que “cualquier retraso en la devolución de los cuerpos recae enteramente en el Gobierno de (Benjamin) Netanyahu, que está obstruyendo e impidiendo la provisión de los recursos necesarios”.

“Afirmamos nuestro compromiso con el acuerdo, nuestro compromiso con su implementación y nuestro afán por devolver todos los cuerpos restantes”, ha asegurado el grupo, que ha acusado al dirigente israelí de estar “postergando e incumpliendo sus obligaciones”.

El acuerdo firmado por Israel y Hamas la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Desde entonces, Hamas ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de nueve de los 28 fallecidos, con discrepancias sobre la identidad de una décima persona.

No obstante, la milicia palestina ha afirmado que ya ha devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que ha tenido acceso y ha avisado de que la recuperación de los restantes requiere de un “equipo especializado” para extraerlos de entre los escombros. De hecho, incluso Estados Unidos ha reconocido en los últimos días que Hamas necesitaría más tiempo para localizarlos.

Las entregas de los dos últimos cadáveres tuvieron lugar el miércoles, después de que las autoridades israelíes entregaran los cuerpos de otros 45 palestinos muertos en su ofensiva contra Gaza, elevando a 90 los fallecidos devueltos desde la firma del acuerdo, tal y como confirmaron las autoridades gazatíes, vinculadas a Hamas, sin que por ahora haya detalles sobre sus identidades.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaIsraelHamas

Hamas acusa a Israel de impedir la entrada de los recursos necesarios para recuperar los cuerpos de los rehenes muertos
Mundo

