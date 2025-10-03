Hamás dice que acepta liberar a los rehenes israelíes y busca cambios en el plan de paz de Trump para Gaza
El anuncio se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera al grupo un plazo hasta las 18:00 hora de Washington del domingo para aceptar un plan de paz estadounidense para Gaza o enfrentarse a "un infierno".
Hamás respondió a las propuestas estadounidenses de alto el fuego aceptándolas en parte, pero buscando más negociaciones sobre una serie de puntos clave.
En una declaración, el grupo dijo que acordó “liberar a todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump”, si se cumplían las condiciones de campo para los intercambios.
Sin embargo, los medios señalaron que estaría buscando más negociaciones sobre otros temas relacionados con el futuro de la Franja de Gaza y los derechos del pueblo palestino, diciendo que todavía se están discutiendo.
El plan de paz propone el fin inmediato de los combates y la liberación dentro de 72 horas de 20 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamas -así como de los restos de rehenes que se cree que están muertos- a cambio de cientos de habitantes de Gaza detenidos.
En un comunicado, Hamás dijo que también “renueva su acuerdo de entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico”.
Pero añadió que la parte de las propuestas relativas al futuro de Gaza y los derechos del pueblo palestino todavía se estaban discutiendo “dentro de un marco nacional”.
Más temprano el viernes, Trump publicó en su plataforma Truth Social: “Si no se llega a este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un INFIERNO, como nadie ha visto antes, contra Hamás. HABRÁ PAZ EN EL MEDIO ORIENTE DE UNA MANERA U OTRA”, escribió Trump en la publicación de Truth Social.
El martes Trump había dicho que le estaba dando a Hamas “de tres a cuatro días” para responder al plan de paz.
