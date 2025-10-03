Hamás dice que acepta liberar a los rehenes israelíes y busca cambios en el plan de paz de Trump para Gaza

Imagen del 6 de septiembre de 2025 de palestinos vistos cerca de una torre destruida después de un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza. El Ejército israelí destruyó una torre residencial de 15 pisos en la Ciudad de Gaza el sábado, un día después de derribar otro rascacielos, como parte de sus operaciones militares en expansión en el enclave. Foto: Xinhua

Hamás respondió a las propuestas estadounidenses de alto el fuego aceptándolas en parte, pero buscando más negociaciones sobre una serie de puntos clave.

En una declaración, el grupo dijo que acordó “liberar a todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump”, si se cumplían las condiciones de campo para los intercambios.

Palestinos inspeccionan el daño de varias viviendas en el interior del campamento de refugiados Shati después de un ataque aéreo israelí, en el oeste de la Ciudad de Gaza, el 11 de septiembre de 2025 Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Sin embargo, los medios señalaron que estaría buscando más negociaciones sobre otros temas relacionados con el futuro de la Franja de Gaza y los derechos del pueblo palestino, diciendo que todavía se están discutiendo.

El anuncio se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera a Hamas un plazo hasta las 18:00 hora de Washington del domingo para aceptar un plan de paz estadounidense para Gaza o enfrentarse a “un infierno”.

El plan de paz propone el fin inmediato de los combates y la liberación dentro de 72 horas de 20 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamas -así como de los restos de rehenes que se cree que están muertos- a cambio de cientos de habitantes de Gaza detenidos.

(250908) -- GAZA, Sept. 8, 2025 (Xinhua) -- Humo se eleva desde la torre "Visión" tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 8 de septiembre de 2025. Las fuerzas israelíes intensificaron los ataques aéreos sobre la ciudad de Gaza el lunes, incluyendo la demolición de la torre "Visión", un edificio de oficinas de 14 plantas, en la zona oeste de la ciudad. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

En un comunicado, Hamás dijo que también “renueva su acuerdo de entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico”.

Pero añadió que la parte de las propuestas relativas al futuro de Gaza y los derechos del pueblo palestino todavía se estaban discutiendo “dentro de un marco nacional”.

Más temprano el viernes, Trump publicó en su plataforma Truth Social: “Si no se llega a este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un INFIERNO, como nadie ha visto antes, contra Hamás. HABRÁ PAZ EN EL MEDIO ORIENTE DE UNA MANERA U OTRA”, escribió Trump en la publicación de Truth Social.

El martes Trump había dicho que le estaba dando a Hamas “de tres a cuatro días” para responder al plan de paz.