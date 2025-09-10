SUSCRÍBETE
Mundo

Hamas dice que el bombardeo de Israel contra Qatar “no afectará a su toma de decisiones”

Según apuntaron desde Hamas, Israel “supone una verdadera amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región”.

Por 
Europa Press
Foto: REUTERS.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha recalcado este miércoles que el bombardeo de Israel contra su delegación en la capital de Qatar, Doha, “no afectará a su toma de decisiones” y ha afirmado que “ninguna fuerza sobre la tierra” evitará que el grupo islamista “ejerza su papel nacional”.

“Luchamos por nuestro pueblo, negociamos y actuamos política y diplomáticamente por nuestro pueblo”, ha dicho Husam Badran, un alto cargo del brazo político de Hamas, quien ha indicado que el grupo “mantendrá su coordinación con diversas facciones para lograr una decisión nacional que represente a todos los palestinos”.

Así, ha indicado que Israel “supone una verdadera amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región”. “Está en una guerra abierta contra todos, no solo contra el pueblo palestino. Nosotros, como palestinos y como parte de Hamas, seguiremos defendiéndonos a nosotros mismos y a nuestro derecho a la autodeterminación”, ha añadido.

Badran ha hecho hincapié además en que el bombardeo contra Doha “confirma” que Israel “no es un país normal, sino un grupo de matones, asesinos y terroristas que dirigen un Estado con capacidades militares significativas y con unas creencias extremistas arraigadas en engaños racistas”, según ha informado el diario palestino ‘Filastin’.

Hamas indicó el martes que cinco de sus miembros habían muerto en el citado ataque --que causó además la muerte de un policía qatarí--, si bien aseguró que sus principales cargos habían sobrevivido al “traicionero intento por parte de la ocupación sionista para asesinar a la delegación negociadora”, que se había reunido para abordar la última propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, denunció que el ataque supuso un acto de “terrorismo de Estado” y afirmó que Doha --uno de los mediadores en los esfuerzos para lograr un nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza-- se reserva su derecho a responder al ataque. Además, sostuvo que las políticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, forman parte de “los continuos intentos de perturbar la seguridad y la estabilidad regionales”.

