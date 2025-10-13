SUSCRÍBETE
Mundo

Hamas entrega los primeros 20 rehenes y recalca su compromiso con el alto el fuego

El grupo armado palestino además defendió la importancia del “trabajo de los mediadores para lograr que la parte sionista cumpla también con su parte”.

Por 
Europa Press
Familiares de los rehenes israelíes se abrazan tras el anuncio de que Israel y Hamas han acordado un alto el fuego en Gaza. Foto: Xinhua Chen Junqing

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha recalcado este lunes su compromiso con el alto el fuego alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por Estados Unidos para un acuerdo de paz y ha confirmado la entrega de los primeros 20 rehenes secuestrados en la Franja de Gaza a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El grupo armado palestino ha indicado en un comunicado que está dispuesto a seguir implementando lo acordado en el marco de la tregua, al tiempo que ha defendido la importancia del “trabajo de los mediadores para lograr que la parte sionista cumpla también con su parte”.

“La liberación de nuestros heroicos presos, incluidos los que han sido condenados a cadena perpetua y llevan décadas entre rejas, es fruto de la fortaleza del pueblo de la Franja de Gaza y de los hijos de la resistencia”, ha indicado, al tiempo que ha afirmado que se trata de una “personalización de la voluntad por lograr la liberación”, algo que “no será destruido con la brutalidad de los neonazis”.

En este sentido, ha acusado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de “fracasar durante dos años en los que ha apoyado una guerra de exterminio y destrucción para liberar a la fuerza a los rehenes” cuando su regreso “era únicamente posible mediante un acuerdo que pusiera fin al exterminio”.

“La resistencia ha hecho todo lo que está en su mano para preservar la vida de estos prisioneros a pesar de los intentos del criminal de guerra de Netanyahu y de su Ejército terrorista de eliminarlos”, ha aseverado, al tiempo que ha denunciado que los presos palestinos están siendo sujetos a “abuso, tortura y asesinatos” en las cárceles de Israel.

Es por ello que el grupo ha afirmado que la cuestión de los presos sigue siendo una “prioridad”. “El pueblo palestino no descansará hasta que el último prisionero sea liberado y las fuerzas de la ocupación abandonen nuestra tierra y nuestros lugares sagrados”, ha zanjado.

