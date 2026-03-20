SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Heridas 50 personas, entre ellas 35 de gravedad, en un incendio en una fábrica en Corea del Sur

    La emergencia llevó a los Bomberos a emitir una orden de movilización a nivel nacional

    Por 
    Europa Press
    Foto referencial. Sergio Amiti

    Al menos 50 personas han resultado heridas, incluidas 35 en estado grave, a causa de un incendio registrado este viernes en una fábrica de productos automotrices en la ciudad surcoreana de Daejeon, situada en el centro del país, según han confirmado las autoridades.

    El incendio se ha desatado en torno a las 13.15 horas (hora local), lo que ha llevado a los Bomberos a emitir una orden de movilización a nivel nacional, un paso dictado cuando se considera que la escala de las llamas supera la capacidad de las autoridades locales.

    Por ello, el primer ministro surcoreano, Kim Min Seok, ha dado orden al Ministerio del Interior y los Bomberos para que usen todos los recursos y personal disponible, sin que por ahora haya confirmaciones sobre víctimas, tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

    Más sobre:Core del SurIncendioFábrica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers

    Irán alerta de “consecuencias devastadoras” para el mundo si no actúa frente el “terrorismo de Estado” de Israel

    Lo más leído

    1.
    Nigeria se convierte en el primer país de África en depositar material en el Archivo Mundial del Ártico

    Nigeria se convierte en el primer país de África en depositar material en el Archivo Mundial del Ártico

    2.
    EE.UU. evalua el envío de refuerzos militares ante la posible entrada de una nueva fase en la guerra con Irán

    EE.UU. evalua el envío de refuerzos militares ante la posible entrada de una nueva fase en la guerra con Irán

    3.
    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    4.
    Teherán y Moscú denuncian un ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

    Teherán y Moscú denuncian un ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

    5.
    Arabia Saudí advierte de que “la paciencia no es ilimitada” y no descarta una respuesta militar a Irán

    Arabia Saudí advierte de que “la paciencia no es ilimitada” y no descarta una respuesta militar a Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Puerto Varas y Purranque decretan duelo de tres días por muerte de sargento segundo Javier Figueroa
    Chile

    Puerto Varas y Purranque decretan duelo de tres días por muerte de sargento segundo Javier Figueroa

    “Necesitamos mano dura” y “refleja la crisis de seguridad”: parlamentarios reaccionan a la muerte de carabinero baleado en Puerto Varas

    Caso Narumi: Nicolás Zepeda cambia de testimonio y reconoce acercamiento previo a la desaparición de su exnovia

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes
    Negocios

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes

    Si deja de operar el Mepco el IPC de abril podría llegar a 1% y la inflación bordearía el 4% en 2026

    Tráfico aéreo vuelve a caer en febrero a pesar del crecimiento de 4,5% de pasajeros internacionales

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena

    La primera gran decisión de Natalia Duco: ratifica la candidatura de Santiago a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030
    El Deportivo

    La primera gran decisión de Natalia Duco: ratifica la candidatura de Santiago a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    Caputto califica el grupo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores como “aceptable” y anticipa el viaje más complicado

    Juan Román Riquelme reacciona al choque entre Boca y la UC en Copa Libertadores: “A Gary Medel lo adoro, es mi amigo”

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers
    Cultura y entretención

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Heridas 50 personas, entre ellas 35 de gravedad, en un incendio en una fábrica en Corea del Sur

    Irán alerta de “consecuencias devastadoras” para el mundo si no actúa frente el “terrorismo de Estado” de Israel

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal