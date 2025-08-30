SUSCRÍBETE
Mundo

Hijo de Jair Bolsonaro señala que su padre “no tiene ganas de comer” a días que el exmandatario enfrente su juicio por golpismo

Carlos Bolsonaro, concejal por Río de Janeiro, también criticó la medida de arresto domiciliario total que pesa sobre el líder de ultraderecha brasileño.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
En la foto, el expresidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Valter Campanato/Agência Brasil

Durante la tarde del viernes, y días antes del juicio, el concejal por Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, segundo hijo del expresidente, criticó el arresto domiciliario que pesa sobre su padre en una publicación en X.

“Extrañé visitar a mi padre, aunque solo había pasado una semana desde la última vez. Hoy tuve la oportunidad de estar con él de nuevo en su arresto domiciliario ilegal e inhumano, pasando tiempo a su lado, a veces hablando, a veces simplemente en silencio”, comenzó señalando.

A lo que agregó: “El anciano está demacrado, no tiene ganas de comer y sufre constantes ataques de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto, pero me siento obligado a compartir parte de la realidad actual con todos los que sufren con nosotros”.

El juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro

El próximo martes 2 de septiembre se iniciarán los juicios contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusado de encabezar un complot golpista en contra del gobierno brasileño y del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En detalle, el juicio también involucra a otros siete colaboradores cercanos al mandatario, los que estarían acusados por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y grave amenaza, y deterioro de patrimonio protegido, según detalla Agência Brasil. Los imputados podrían enfrentar penas superiores a los 30 años de cárcel.

El citado medio también detalló que la defensa de Bolsonaro contará con nueve abogados que acompañarán las sesiones, que se extenderían hasta el próximo 12 de septiembre.

La instancia sería comandada por cinco jueces del Tribunal Supremo de Brasil, incluyendo a Alexandre de Moraes, quien habría ordenado dejar con arresto domiciliario a Bolsonaro y habría sufrido sanciones financieras y revocación de visa por parte de EE.UU., donde Donald Trump ha mostrado constantemente su apoyo al exmandatario.

El medio Swissinfo señala que la Fiscalía brasileña le imputa al exmandatario incluso el haber desarrollado un plan para el asesinato de Lula antes de que asumiera su investidura.

Mientras tanto, Bolsonaro se mantiene con arresto domiciliario total y con una tobillera electrónica. El mismo medio detalla que durante este sábado se reforzaron las medidas contra el exmandatario al realizar un registro al interior del domicilio y del maletero de todos los vehículos que salen de la residencia.

