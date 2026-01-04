SUSCRÍBETE POR $1100
    Hijo de Nicolás Maduro pide a los venezolanos “máxima unidad con el alto mando militar” tras captura de su padre

    El diputado por La Guaira y militante del PSUV llamó también a la movilización durante este 4 y 5 de enero.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Hijo de Nicolás Maduro pide a los venezolanos "máxima unidad con el alto mando militar" tras captura de su padre

    El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros, se refirió a la captura por parte de las fuerzas estadounidenses de su padre y su madrastra, quienes fueron llevados hacia Nueva York tras el ataque realizado a Venezuela la noche del viernes y madrugada del sábado.

    En un texto publicado por la página del Poder Legislativo venezolano, señalan que Maduro Guerra habría pedido a los venezolanos “la máxima unidad con el alto mando militar” en un audio divulgado durante la noche del sábado.

    “Quieren sembrar cizaña? No lo van a lograr. ¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores".

    Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista.

    En ese sentido, el parlamentario militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) instó a los venezolanos a movilizarse durante las jornadas del 4 y 5 de enero en protesta de lo ocurrido.

    Aunque expresó, según la fuente citada, que el ataque de Estados Unidos fue fuerte, aseguró también que “la Revolución Bolivariana no se detendrá”.

    “Maduro donde, desde donde está, está orando. Maduro donde está, nos manda la energía. Maduro, conozco a Nicolás Maduro, al hombre, al padre, al revolucionario, al que lo mueven los sentimientos de amor. Y yo sé que, donde está, nos llama a la lucha, a liderar al pueblo, nos llama a que estemos en la calle”, aseguró el hijo del expresidente.

    Por el momento, se espera que el mandatario comparezca este lunes frente a una corte federal en Manhattan por los cargos de presunto narcotráfico y conspiración de narcoterrorismo.

    En la instancia también compacerá Cilia Flores, esposa de Maduro, a quien se le acusa de complicidad con los crímenes por los que se acusa a su pareja.

