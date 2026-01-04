Nicolás Maduro podría comparecer este lunes ante una corte federal en Manhattan por cargos de narcotráfico

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro podría comparecer este lunes ante una corte federal en Manhattan, donde está previsto que se realice su audiencia de formalización de cargos en el marco de una investigación por presunto narcotráfico y conspiración de narcoterrorismo, según informaron medios estadounidenses.

De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maduro enfrenta cuatro cargos que lo vinculan con una supuesta red de narcotráfico que habría operado durante al menos 25 años.

En ese sentido, se acusa la utilización de estructuras del Estado venezolano para facilitar el envío de cocaína hacia territorio estadounidense.

La eventual comparecencia judicial se produciría luego de que Maduro fuera trasladado a Estados Unidos tras una operación militar que lo sacó de Venezuela y culminó con su llegada a Nueva York durante el fin de semana.

Tras aterrizar en el estado de Nueva York, fue llevado bajo custodia federal hasta el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, desde donde sería trasladado al tribunal.