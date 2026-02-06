SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Hospitalizado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia tras ser baleado en Moscú

    El canciller ruso Sergei Lavrov habla de "ataque terrorista" y acusa a Ucrania de estar detrás del intento de asesinato de Vladimir Alekseyev.

    Por 
    Europa Press
    El teniente general ruso Vladimir Alekseyev recibió un disparo en un edificio de departamentos en Moscú el viernes y fue trasladado de urgencia al hospital.

    El subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), Vladimir Alekseyev, ha sido hospitalizado después de haber resultado herido este viernes en un intento de asesinato en la capital, Moscú, donde ha sido baleado por una persona no identificada, según han confirmado las autoridades.

    La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha indicado que “una persona aún no identificada realizó varios disparos” contra el teniente general Alekseyev en un edificio residencial en Volokolasmkoye, situado en la capital, antes de “escapar del lugar”.

    Así, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que las autoridades han abierto un caso por intento de asesinato y posesión ilegal de armas y ha resaltado que Alekseyev se encuentra hospitalizado, sin que por ahora haya más detalles sobre la gravedad de su estado.

    “Investigadores y expertos forenses del Comité de Investigación de Moscú están trabajando en el lugar, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad e interrogando a testigos”, ha dicho, antes de insistir en que estas labores buscan “identificar a la persona o personas implicadas en este crimen”.

    Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha hablado directamente de un “ataque terrorista” y ha apuntado a Ucrania como responsable, antes de afirmar que “es una confirmación de que el régimen de (el presidente ucraniano, Volodymyr) Zelensky sigue su camino de provocaciones para desestabilizar el proceso de negociaciones”.

    Lavrov ha sostenido que Kiev “está preparado para dar cualquier paso para persuadir a sus patrocinadores occidentales (...) para mantener estos esfuerzos para hacer descarrilar (las negociaciones) y evitar que se logre un acuerdo justo”, según ha informado el diario ruso Izvestia.

    Sin embargo, el jefe de la diplomacia rusa ha declinado pronunciarse sobre el posible impacto del intento de asesinato de Alekseyev sobre las conversaciones trilaterales -que han tenido hasta la fecha dos rondas en Emiratos Árabes Unidos (EAU)-, afirmando que “es una decisión que depende de la cúpula”, en referencia al mandatario ruso, Vladimir Putin.

    Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que “los servicios de seguridad están haciendo su trabajo” tras el incidente y ha agregado que Putin ha sido informado del intento de asesinato contra Alekseyev. “Esperamos que sobreviva y se recupere. Deseamos que ese sea el caso”, ha afirmado.

    “Está claro que los líderes militares y los especialistas altamente cualificados están en riesgo durante una guerra”, ha manifestado durante una rueda de prensa, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. “El Kremlin no es quien debe discutir cómo garantizar su seguridad, eso es cuestión de los servicios de seguridad”, ha sostenido, ante preguntas sobre la posibilidad de que estos altos cargos cambien sus lugares de residencia.

    Alekseyev es desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU. Además, fue galardonado en 2017 con el título de Héroe de Rusia por su papel en la intervención de Moscú en la guerra civil en Siria a partir de 2015.

    Por estas acciones, Alekseyev se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente. El bloque europeo le sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.

    Más sobre:RusiatiroteosAlekseyevGRUMoscúLavrovPeskovPutinZelenskyUcraniaInteligencia MilitarMundo

