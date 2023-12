Ignacio Fidanza, analista argentino: “Yo creo que va a gobernar la versión más realista de Milei”

Una vez despejada la duda de quién gobernará, cómo estará compuesto el gabinete y los primeros pasos del gobierno de Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, nuevas interrogantes surgen. ¿Buscará el economista libertario erigirse como un líder regional que dispute el poder a Lula da Silva? ¿Se acercará cada vez más a lo que fue el giro del expresidente Carlos Menem, pero a la inversa?

Si bien aún queda tiempo para dilucidar qué camino tomará definitivamente Milei, Ignacio Fidanza, analista político y director del medio digital trasandino La Política Online, compartió con La Tercera algunas nociones de lo que podría ocurrir.

Con miras al Javier Milei presidente, ¿qué versión de él gobernará a la nación? ¿El de previo a la campaña, con los gritos e insultos, el de la segunda vuelta, que hizo concesiones, o una distinta?

Yo creo que va a gobernar la versión más realista, o va a tratar. Eso es lo que estamos viendo estos días. Ahora, esto tiene una enorme dificultad, porque él llega con los títulos de un programa muy definido y lo que se está insinuando en estos días es muy distinto a eso. Curiosamente, porque la Argentina es un lugar increíble, él gana anunciando un programa de ajuste terrible y llega a la Casa Rosada con eso. Y lo que estamos viendo ahora es una moderación, siendo que en los gobiernos suele ser al revés, donde defraudan las expectativas por la derecha. El ejemplo más claro en Argentina es Macri, que dijo que no iba a ajustar, que no iba a hacer esto, que no iba a hacer lo otro, y después, cuando llegó, pasó lo que dijo que no iba a pasar. En este caso, lo que estamos viendo es un poco al revés. Lo que pasa es que la Argentina está en una situación tan límite desde lo económico, que si él no hace algo de lo que dijo que iba a hacer, va a defraudar insólitamente por no ajustar lo que dijo que iba a ajustar.

Miembros de organizaciones sociales protestan contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pocos días antes de que Javier Milei asumiera la presidencia de Argentina. Foto: Reuters

¿Y eso podría tener algún tipo de repercusión en sus votantes, en sus seguidores o incluso entre sus parlamentarios? Que no son mayoría, pero son un número mucho más alto que el que tenía hace dos años...

Para mí, sí. Hizo promesas muy concretas. Por ejemplo: “Voy a cerrar todos los medios públicos. Voy a privatizar YPF. Voy a privatizar el Banco Nación. Voy a bajar 15 puntos el gasto del Estado”. No es que fueran cosas generales. Dijo cosas muy concretas. “Voy a dolarizar y voy a cerrar el Banco Central”. Las dos más importantes, que eran estas últimas, ya las tiró por la ventana. No va a ocurrir. Entonces, ahora todo lo otro es lo que está en duda. La gente votó eso. Si él no privatiza ninguna de estas empresas, no ajusta el gasto del Estado y no cierra los medios públicos, que son cosas muy concretas que dijo, yo creo que va a haber una decepción grande.

¿Cómo cree que será la delegación del poder, considerando que hasta ahora, pareciera que la figura de Milei no traspasa su capital hacia sus protegidos, como ocurrió con los gobernadores, donde no logró ninguno. Milei también es economista, por lo que también estará muy ligado a lo que ocurra en Economía, donde hay alguien ligado a Macri, por ejemplo.

Es tal cual. Hay un fenómeno: ganó las presidenciales en todas las provincias, salvo en la Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa, pero cuando se compitió en la primera vuelta, donde competían sus candidatos, eran resultados desastrosos que rondaban en el 5%, bajísimos. Y después, cuando competía él, sacaba 50 puntos. Como que es un partido de una persona, como dicen los norteamericanos: One man party. Eso, para gobernar, es un problema muy grave que se traslada, primero, al Congreso. Él loteó cargos en su gobierno para que le traigan diputados, y hasta ahora la cosecha fue muy mala. Ha conseguido, con suerte, 10, 15 diputados, y hay que ver. Y tuvo que entregar ministerios, de todo. El desafío de, al mismo tiempo que gobierna, construir una fuerza política nacional que le dé sustento a su gobierno, yo creo que eso no va a ocurrir. No lo va a lograr, porque no lo logró hasta ahora. Y tampoco veo a nadie trabajando en eso. Más bien los veo trabajando en repartir cargos para conseguir aliados que tengan partidos, diputados y senadores, y resolverlo así. Ahí me parece que hay una debilidad estructural de su armado político.

Un par de nombres ligados a Carlos Menem se han sumado al proyecto libertario, y algunos ya han hecho paralelos entre el expresidente y Milei. ¿Qué hay de cierto en esa comparación?

Algunas cosas parecidas tienen. Muy distinto el personaje, pero tienen un carisma innegable con la gente, y de todos los sectores sociales. Después tienen una, digamos, picardía o habilidad natural para la política. Él le hizo creer a Massa que lo estaba usando para dividir a la oposición, y después le hizo creer a Macri que lo estaba usando para ganar a Massa. A Macri lo dejó, una vez que ganó, en el camino, y cerró con Patricia Bullrich. Milei ha demostrado habilidad política. Es más, hay que mirarlo más como un político que como un economista, porque si lo mirás como un economista, con lo que él dice que es de la escuela austríaca, cuando vas a la realidad, eso no aparece. Está todos los días entregando una bandera de su supuesto programa económico, que además no se ve, y le ha entregado el poder económico a Caputo, que es un hombre que fracasó con Macri, y que ahora le entrega todo el poder económico. El propio Milei lo destrozó en el pasado por su gestión, que fue un fracaso, y él mismo lo dijo en todos lados explicando el porqué. Ahora le da al Ministerio y en el Banco Central, que dijo que tenía que ser independiente, Caputo pone a su socio. Es un escándalo. Además, los dos tuvieron causas por tráfico de influencia y negociación incompatible. Imagínate que pase algo así en Chile. El ministro pone al socio de su consultora en el Banco Central, los dos se arrastran de una experiencia previa con causas por negociaciones incompatibles y demás. Un escándalo, y él lo hizo. Yo creo que tiene una habilidad política natural y eso lo emparenta con Menem. Tiene un pragmatismo... Esto es muy paradójico, porque acá han votado a un supuesto fundamentalista del mercado y con lo que nos estamos encontrando es con un político pragmático tradicional. Eso lo emparenta con Menem, que llega con un discurso, y cuando está en el poder, va para otro lado. Menem llegó con un discurso de izquierda peronista, salariazo, todas medidas de tipo populista, y cuando agarró el poder, terminó girando a la derecha, Consenso de Washington y neoliberalismo. En el caso de Milei, con un discurso a la derecha del neoliberalismo, libertario, y en la medida que se acerca al poder, se vuelve cada vez más pragmático y va tirando por la ventana dogmas como cerrar el Banco Central, dolarizar, 15 puntos de ajuste, en un giro al centro.

El entonces candidato presidencial argentino, Carlos Menem, frente a un póster gigante del expresidente Juan Domingo Perón, mientras saluda a miles de seguidores en el estadio de River Plate en su cierre de campaña de abril de 2003. Foto: Reuters

¿Y en cuanto a las diferencias?

Hay enormes disimilitudes. Menem había sido tres veces gobernador, militó toda su vida, era un político muy experimentado y la primera evidencia de eso fue que cuando él gana la elección y Alfonsín anticipa su entrega, él negocia una transición donde acuerda la Ley de Emergencia Económica, un paquete de leyes muy importante que dieron vuelta al país, y lo negocia con Alfonsín. O sea, una operación política de alto nivel. Y después en el gobierno, bueno, ni hablar. El régimen de convertibilidad, reforma del Estado, privatizaciones. Entonces vos tenías un político con mucha experiencia, que era parte del sistema, y con el partido peronista detrás que era más o menos como ahora: tenía un montón de gobernadores, manejaban el Senado, y tenían mayoría de diputados. Nada de eso tiene Milei. Ni la experiencia, ni el sistema de poder.

En cuanto a la región, ¿cree que Javier Milei busque algún tipo de liderazgo en el continente, o se dedicará a Argentina? ¿Podría, por ejemplo, intentar rivalizar con Lula da Silva, considerando su evidente antagonismo ideológico y público?

Es probable que hasta se dé naturalmente eso último, aunque no lo busquen. No ha sido hasta acá una persona interesada en la política internacional. Ha dicho cosas muy básicas de las cuales se tuvo que desdecir en este giro al centro. Dijo que no iba a tratar ni con China ni con Brasil porque eran países comunistas. Bueno, le explicaron que la economía argentina depende de esos dos países, ahora ya no lo dice más y mandó a la que va a ser canciller a que hable con ambos países a decir que no, que va a estar todo bien, que va a haber relación. Planteó que sí iba a alinear con Estados Unidos y con Israel, y en el primero, se supone que con Trump. Más que él busque un liderazgo internacional, que hasta acá no lo veo interesado en eso, la verdad no habla de temas internacionales, salvo cuando le preguntan y dice cosas básicas como estas, que después se desdice. Sí es probable, sobre todo si gana Trump en Estados Unidos, estamos hablando de noviembre del año que viene, que lo usen, como Trump usó a Bolsonaro. Eso sí es probable, y hasta no les costaría mucho hacerlo. Lo veo más por ese lado. Que lo usen para plantear discusiones, para plantear políticas en la región y demás. Pero tiene que ganar Trump, porque con los demócratas tienen mala relación.

De izquierda a derecha, el Presidente de Argentina, Javier Milei, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

A nivel global, la presencia de Zelensky en el cambio de mando también parece una suerte de mensaje de sus intenciones en materia de política exterior, lo que se suma a la propuesta de hacer una cumbre Ucrania-América Latina en 2024, liderada por Argentina. ¿Tampoco eso apunta a una estrategia internacional, cree usted?

Pero fíjate, es todo muy inconsistente, porque es parte de una mirada un poco infantil, ¿no? Decir que Lula es comunista, es como una caricatura. El principal problema que hoy tiene Zelensky es que los republicanos han dicho en el Congreso de Estados Unidos que no le van a votar ningún paquete más de ayuda. Y el que está defendiendo la ayuda a Zelensky es Joe Biden, que es demócrata. Entonces, él tiene como una lectura muy lineal. “Ah, a Zelensky lo defiende Occidente, entonces Estados Unidos...”, ¿entendés? O sea, la política exterior es bastante más compleja. Invita a Bolsonaro y después le explican que ofendió a Lula, y entonces manda a invitar a Lula y este dice: “Bueno, no, ya está, si va Bolsonaro, yo no voy”. Y ahora quedó más o menos mal con los dos. Lo de él no es la política internacional, claramente. Se subió a la ola libertaria, de extrema derecha, se sacó foto con los hijos de Bolsonaro, con los de Vox de España, pero todo eso, vuelvo al punto anterior, y ahí sí coincide con Menem, todo eso lo veo como una gran habilidad de posicionamiento en la política interna argentina. En un momento de cansancio del kirchnerismo y del peronismo, él demostró un extremo, y la gente compró. Pero no creo que sea una articulación de política internacional real ni pensada.

El Presidente Gabriel Boric, junto al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou (izq.) y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, (dcha.), en la ceremonia de asunción de Javier Milei en el Congreso de Argentina, el 10 de diciembre de 2023. Foto: Agencia Uno

¿Buscará polarizar la región, considerando que a Lula lo llamó “comunista” y a Boric “empobrecedor”? ¿Podrían darse estos exabruptos con Milei en el poder?

Yo creo que eso puede pasar, pero va a estar más acotado por la canciller. Pero mira, eso lleva a una interrogante un poco más profunda que es: ¿Milei se hace el loco, o lo es? Esta es la pregunta de fondo. Por momentos, parece que se hace el loco, porque yo desconfío de los locos a los que todo les sale bien, o a favor de ellos mismos. Pienso que hay un componente importante de hacerse el loco, porque le conviene en distintas cuestiones. Ahora, esto te lleva a otra pregunta. ¿Cómo será este señor cuando enfrente una crisis política seria, que en Argentina es inevitable? Cualquier presidente que asume sabe que va a tener varias crisis políticas serias por todos los problemas que arrastra el país. Ahí, la gran duda es cómo va a reaccionar en esas situaciones límites. Y yo creo que esa duda la tienen hasta los que están con él. Es un gran interrogante. Si tiene madera de estadista, o se va a ver sobrepasado por la situación.