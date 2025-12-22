SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    En la emergencia trabajan 17 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago para evitar que las llamas se propaguen a estructuras contiguas. Cinco locales resultaron afectados.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Incendio en locales comerciales cercanos al Persa Estación. Foto: Cuerpo de Bomberos de Santiago.

    Esta noche, un gran incendio afectó a cinco locales comerciales de diversa índole además de cuatro inmuebles habitacionales tipo cité, colindantes al Persa Estación, ubicado en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

    Producto de lo anterior, una persona resultó lesionada y se encuentra en riesgo vital, quien fue trasladada hasta la Mutual de Seguridad Alameda. El afectado corresponde a un hombre que fue rescatado desde la estructura afectada, de cerca de 50 años, y que resultó con el 80 por ciento de su cuerpo quemado.

    La emergencia se desarrolla en la intersección de las arterias San Francisco de Borja con 5 de Abril, en la vereda poniente de la primera calle.

    De acuerdo a lo informado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), son 17 compañías de voluntarios, las que trabajan en contener la emergencia, que generó llamaradas y columnas de humo, en uno de los puntos relevantes para el comercio, especialmente en fechas navideñas.

    El comandante del CBS, Giorgio Tromben, señaló que el fuego inició pasadas las 21 horas, por hasta ese entonces, la afectación a una casa habitación.

    “Al ver la envergadura de la emergencia y la propagación que había a otras casas habitaciones y a locales comerciales, se escaló a una tercera alarma de incendio, en el cual se trabaja en la contención de la emergencia”, detalló Tromben.

    Asimismo, sostuvo que “se sigue trabajando en algunos focos de fuego que existen en su interior. Se ha trabajado de manera defensiva, ya que la estructura está muy comprometida”, debido a su antigüedad, por lo que se debió realizar cuatro derrumbes controlados.

    El fuego afectó a cinco locales comerciales que se emplazaban en el primer piso y otros cuatro inmuebles que se encontraban en el segundo piso, los que funcionaban como cité.

    “La principal labor de Bomberos fue contener la emergencia y evitar la propagación al lado posterior del incendio, donde hay un cité, que son 20 casas, por lo tanto, logramos de forma eficiente controlar la emergencia”, destacó el comandante.

    Respecto al origen del fuego, Tromben sostuvo que “el fuego comienza sobre el local comercial, donde funciona como habitacional el número 17 de la calle Borja, en la parte habitacional, en una de las piezas que funcionaba como cité”.

    Con todo, el Departamento de Investigación de Incendios, trabaja en determinar la causa de las llamas.

    Asimismo, producto de las labores de bomberos, se procedió a realizar un corte de tránsito en la Alameda con calle San Francisco de Borja; además de en las calles 5 de Abril con Hermanos Arellano; al igual que en la intersección con Obispo Manuel Umaña y calle Arica con 5 de Abril.

