Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada española: “Esperamos que en los próximos días tenga lugar la firma de la actualización del Acuerdo de Asociación UE-Chile”

El pasado martes, en su segunda sesión de trabajo en Bruselas, la Comisión Parlamentaria Mixta Chile-Unión Europea anunció la aprobación a la firma del acuerdo comercial de la UE con nuestro país. “El Consejo de la Unión Europea ha marcado el inicio de la semana con un avance significativo al conceder la autorización oficial para la firma del Acuerdo de Asociación actualizado con Chile. Esta medida, que contempla tanto el Acuerdo Marco Avanzado (AFA) como el Acuerdo Comercial Interino (ITA), se alinea con las expectativas de formalizar su firma a mitad del presente mes”, señaló la senadora Isabel Allende Bussi, copresidenta de la comisión.

En esa reunión, y también en calidad de copresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta, participó la eurodiputada española Inmaculada Rodríguez-Piñero. En conversación vía Zoom con La Tercera, la legisladora e integrante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se refirió a los alcances de este acuerdo, así como al actual escenario político en España, el avance de la extrema derecha en Europa y el respaldo del bloque a Ucrania en su guerra contra Rusia.

¿Cuál es su valoración de la última sesión de la Comisión Parlamentaria Mixta Chile-Unión Europea desarrollada en Bruselas a comienzos de esta semana?

Pues lo primero es un apoyo sin fisuras, indiscutible, a la modernización del nuevo acuerdo comercial y a la profundización de nuestras relaciones bilaterales. En la modernización del acuerdo hay una apuesta clarísima por lo que es el multilateralismo, el ecologismo, el comercio inclusivo y su beneficio a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, hemos tenido debates de fondo respecto a todas las perspectivas de lo que es el acuerdo comercial. Y hemos debatido obviamente sobre los beneficios de la Global Gateway, que es la agenda de inversiones para cooperar con terceros países para ayudar a Europa a diversificar sus fuentes de suministro. Y el otro pilar ha sido el diálogo que hemos mantenido respecto a los elementos de seguridad y defensa, que es uno de los temas que también le preocupaba mucho a la parte chilena. La Unión Europea tiene muchos programas de cooperación específicos con el gobierno de Chile para ayudar tanto a la formación como a mecanismos y estrategias en la seguridad y defensa.

Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada española, en Bruselas.

Y respecto de la actualización del Acuerdo Comercial UE-Chile, ¿cree que se pueda firmar antes de fin de año o no?

Sí, porque además tuve el enorme placer y satisfacción durante la tarde del lunes, que era la primera sesión de la Comisión Parlamentaria Mixta, de que nos llegara la información de que el Consejo de la Unión Europea acababa de autorizar, de dar su consentimiento tanto al Acuerdo Marco Avanzado como al Acuerdo Comercial Interino, que es el que entrará en vigor una vez sea aprobado por ambos Parlamentos. Por tanto, esperamos que en los próximos días tenga lugar la firma del acuerdo y que se nos pueda remitir al Parlamento Europeo. Hemos adelantado mucho y el objetivo es poder votarlo en el pleno de febrero.

¿Qué se puede esperar de la relación bilateral entre Chile y la Unión Europea tras la firma de este acuerdo?

Una intensificación, sin duda, de todo lo que son nuestras relaciones comerciales. Piense que va a haber un 99,9% de intercambios de productos libres de aranceles. Eso va a ser un gran empuje a nuestras relaciones bilaterales. Pero lo más importante no es sólo que se va a incrementar el flujo comercial, sino sobre todo cuál es el marco bajo el cual se establecen las condiciones en que se producen los bienes y servicios que comerciamos y cuál es el modelo de crecimiento que queremos. Y desde luego este es un acuerdo comercial que va a permitir a Chile diversificar sus fuentes de suministro, sus fuentes de riqueza, de crecimiento. Luego es muy importante también tener en cuenta todo lo que va a ser la apuesta por el capítulo de desarrollo sostenible, el cumplimiento de los compromisos de París. Sobre los mecanismos para ayudar a la resolución de conflictos entre inversores y Estados, aunque en el caso de Chile, en estos más de 20 años que llevamos del acuerdo actualmente en vigor, no ha habido necesidad de acudir a ellos, en el acuerdo modernizado se da un paso adelante gigante, que es un nuevo sistema de tribunal de inversiones. Chile ha comprendido que es la mejor forma de que establezcamos un tribunal permanente, que sea democrático, que sea transparente, que sea apelable al más máximo nivel de democracia, y sobre todo de otorgar seguridad jurídica. Luego también es muy importante todo lo que se refiere al nuevo capítulo de sostenibilidad alimentaria.

En vísperas de la cumbre semestral del Mercosur de esta semana en Río de Janeiro, tanto Argentina como Brasil se mostraron pesimistas de que se cerrara la firma del tratado de libre comercio del bloque con la UE. ¿Cómo observa esta situación?

Yo creo que no es fácil. El acuerdo con Mercosur, si fuera fácil, ya estaría firmado hace muchos años, y siempre han habido diferentes factores que han dificultado la firma del acuerdo. Estaba previsto que acudiera Valdis Dombrovskis (comisario europeo de Comercio) este 7 de diciembre a Brasil, a esta cumbre, y que se pudiera anunciar ya un compromiso político de acuerdo. El resultado de las elecciones en Argentina, por razones obvias, no permite que esto sea así, porque ahora el nuevo presidente necesita que el nuevo gobierno tome conciencia de lo que se ha acordado, y lo valore y exprese su posicionamiento. Esto sin duda alguna supone un retraso absolutamente en la posibilidad de un acuerdo con Mercosur. Pero yo creo que precisamente a quien más le puede interesar ahora que haya un acuerdo de Mercosur con la Unión Europea es precisamente a Argentina, porque necesita abrir su economía para poder crecer, y yo creo que el acuerdo con Mercosur precisamente facilitaría todo eso. Pero hemos de esperar, efectivamente.

La Casa Blanca ha dicho que se está “quedando sin dinero” para ayudar a Ucrania. Frente a las dudas de Washington, ¿la UE cierra filas en su solidaridad con Kiev?

No se puede poner en tela de juicio que Europa esté dudando de respaldar a Ucrania. Hay un apoyo sólido, firme, unánime. Que puedan surgir dudas con el transcurso del tiempo en algún país que tiene una ideología muy determinada y padece unas condiciones muy determinadas, sí. Pero de ahí a pensar que se pueda poner en tela de juicio el respaldo unánime de la Unión Europea a Ucrania, no.

La reciente victoria de los ultras en Países Bajos de la mano de Geert Wilders parece haberle dado alas a la extrema derecha europea. ¿Cómo se observa ese fenómeno desde Bruselas?

Es un fenómeno complejo. Evidentemente no hay una sola causa que permita explicar una modificación en el sentido del voto a una determinada posición ideológica. Es verdad que hemos visto algunos países europeos donde se ha producido una inclinación creciente hacia la extrema derecha y hacia posiciones que son muy firmes contra la inmigración. Yo creo que el fenómeno de la inmigración y la necesidad de dar una respuesta ordenada, unida, y de ayudar a que los migrantes puedan encontrar un futuro de ilusión, de porvenir, de seguridad en sus países es muy importante. Y también facilitar que de una manera legal y ordenada puedan llegar a la Unión Europea, porque además Europa tiene un problema de despoblación brutal. El avance de la extrema derecha no se puede explicar por una sola razón, pero la convergencia de todos estos problemas ayuda a que haya un triunfo de una ideología de derechas que se alimenta del miedo, sobre todo, y eso es muy peligroso. Yo creo que lo que hace falta es mucha pedagogía, porque cuando la gente se siente insegura, el miedo crece, y cuando se alimenta el miedo, se destruye la democracia.

Como integrante del PSOE, ¿cuál es su visión sobre lo que va a ser esta nueva legislatura de Pedro Sánchez en España? ¿Cómo ve la estabilidad del gobierno atendiendo a las demandas del independentismo catalán?

Yo tengo una confianza total en la estabilidad del pacto de gobierno. ¿Por qué? Primero porque la alternativa es o gobierna el Partido Popular o hay elecciones, o hay un gobierno de progreso. Y se acaba de pronunciar con una clara mayoría el Parlamento que no quieren un gobierno del Partido Popular con Vox y no quieren ir a una repetición electoral. Entonces, lo que es importante es que la coalición mantenga esa estabilidad en las decisiones que se tienen que ir tomando. Lógicamente, el pacto de gobierno iba unido a una ley de amnistía. Ahora hace falta explicar mucho todas las falsedades que se han vertido contra ella, pero el desgaste ya se ha producido porque el acuerdo entre los grupos políticos a favor de una ley de amnistía que se ha presentado en el Parlamento ya está y ahora hace falta trabajarlo para consensuar la redacción del texto definitivo. No va a ser fácil. Las coaliciones nunca son fáciles. Pero eso es una coalición, el arte de gestionar las diferencias para conseguir consensos.

A propósito del arte de gobernar en coalición, en los últimos días se hizo efectiva la salida de Podemos tanto del gabinete de Sánchez como de la coalición de izquierda Sumar. ¿Cuánto impacto cree que va a tener en el oficialismo este quiebre con el partido morado?

Yo creo que va a tener impacto. A mí no me sorprende, era algo que se esperaba que fuera a ocurrir. Yo creo que ahora Podemos tiene que decidir cómo quiere comportarse. Si quiere comportarse como un partido de izquierdas, si quiere apoyar a un gobierno de coalición y a una mayoría parlamentaria progresista, o quiere dedicarse a separarse de todo y quedarse en la nada. Si maduran políticamente, yo creo que elegirán facilitar que este gobierno funcione y que la mayoría parlamentaria adopte leyes y compromisos de progreso. Tenemos que ver cómo se van a comportar.