Instituto Nobel noruego confirma que Machado llega hoy a Oslo, pero que no asistirá a ceremonia de entrega del galardón

La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz de este año, salió de Venezuela, “está segura y estará en Oslo”, aunque no podrá acudir a la ceremonia de entrega del galardón, que se celebrará este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo, según informó el Instituto Nobel noruego.

“Ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro”, comunicó la organización en una breve nota. “Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.

En vivo: entrega del Premio Nobel de la Paz 2025; María Corina Machado viajará a Oslo pero no llegará a la ceremonia

“Confirmamos que no asistirá a la ceremonia del Nobel, pero nos mantenemos optimistas sobre su presencia en el resto de la agenda del día”, declaró la portavoz de Machado, Claudia Macero. No proporcionó información sobre su ubicación actual, indicó The Associated Press.

Pocas horas antes, el propio Instituto había informado que la líder opositora venezolana no estaría en la capital noruega. “Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 de hoy, cuando comience la ceremonia”, indicó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

➡ El Instituto del Premio Nobel de la Paz confirma que Machado estará en Oslo, pero no asistirá a la entrega del galardón



El Instituto del Premio Nobel de la Paz confirma que Machado estará en Oslo, pero no asistirá a la entrega del galardón

“Simplemente vive bajo la amenaza de muerte del régimen”, señaló Harpviken sobre las dificultades logísticas para poder contar con la presencia de Machado. “Esa amenaza también se aplica cuando está fuera del país, tanto por parte del régimen como de los amigos del régimen en todo el mundo”, agregó.

Ana Corina Sosa, la hija de Machado, será quien recoja el premio en su honor: una medalla y un diploma.

La ausencia de un galardonado no sería inédita. En 2010, el disidente chino Liu Xiaobo, encarcelado, no pudo asistir y nadie recogió su premio; una fotografía suya ocupó el asiento destinado al laureado. En 2022, el bielorruso Ales Bialiatski fue representado por su esposa, Natallia Pinchuk, y un año después los hijos de la iraní Narges Mohammadi viajaron a Oslo para aceptar el Nobel en su nombre, recordó Euronews.