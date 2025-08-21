SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Investigación asegura que cinco de cada seis palestinos muertos por las fuerzas israelíes en Gaza serían civiles

Las cifras de una base de datos clasificada de la inteligencia militar israelí enumeraron a 8.900 combatientes identificados como muertos o probablemente muertos en mayo, mientras que el número total de fallecidos alcanzó los 53.000.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
La gente pasa junto a edificios destruidos mientras se elevan columnas de humo tras un ataque israelí en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 25 de mayo de 2025. Foto: Archivo BASHAR TALEB

Las cifras de una base de datos clasificada de inteligencia militar israelí indican que cinco de cada seis palestinos muertos por las fuerzas israelíes en Gaza eran civiles, una tasa extrema de matanzas raramente igualada en las últimas décadas de guerra.

Según una investigación conjunta realizada por el diario británico The Guardian, la publicación israelí-palestina +972 Magazine y el medio en idioma hebreo Local Call, en mayo, 19 meses después del inicio de la guerra, los funcionarios de inteligencia israelíes enumeraron a 8.900 combatientes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina como muertos o “probablemente muertos”.

En ese momento, 53.000 palestinos habían muerto a causa de los ataques israelíes, según las autoridades sanitarias de Gaza, cifra que incluía tanto a combatientes como a civiles. Los combatientes identificados en la base de datos de inteligencia militar israelí representaban tan solo el 17% del total.

The Guardian destaca que esa aparente proporción de civiles por combatientes entre los muertos es extremadamente alta para la guerra moderna, incluso en comparación con conflictos conocidos por sus asesinatos indiscriminados, como las guerras civiles de Siria y Sudán.

“Esa proporción de civiles entre los muertos sería inusualmente alta, sobre todo considerando que ha estado ocurriendo durante tanto tiempo”, afirmó Therése Pettersson, del Programa de Datos de Conflictos de Uppsala (UCDP), que rastrea las bajas civiles en todo el mundo. “Si se identifica una ciudad o batalla en particular en otro conflicto, se podrían encontrar tasas similares, pero muy raramente en general”.

En los conflictos globales rastreados por la UCDP desde 1989, los civiles constituyeron una mayor proporción de muertos sólo en Srebenica –aunque no en la guerra de Bosnia en su conjunto–, en el genocidio de Ruanda y durante el asedio ruso de Mariupol en 2022, dijo Pettersson.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaIsraelHamasYihad Islámica PalestinaThe Guardian+972 MagazineLocal CallcivilesMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desinstalar la ideología de género, eliminar el lenguaje inclusivo y dejar 9 ministerios: zoom al programa de gobierno de Kaiser

Cónsul y embajador recaban antecedentes por los 19 hospitalizados y 101 barristas detenidos en Argentina

Daza sale a cerrar flanco reabierto por Sutil en campaña de Matthei tras dichos sobre la dictadura: llamó a cuidar la democracia

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador

Privatización de Codelco, invariabilidad tributaria y fin a las contribuciones: los principales puntos del programa de Johannes Kaiser

Martínez afirma que “es un error político el que hayan dos listas” y cuestiona a la FRVS por incorporación de Calisto

Lo más leído

1.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

2.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

3.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

4.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

5.
Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Rating del miércoles 20 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 20 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov
Chile

Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov

Desinstalar la ideología de género, eliminar el lenguaje inclusivo y dejar 9 ministerios: zoom al programa de gobierno de Kaiser

Cónsul y embajador recaban antecedentes por los 19 hospitalizados y 101 barristas detenidos en Argentina

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador
Negocios

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador

Privatización de Codelco, invariabilidad tributaria y fin a las contribuciones: los principales puntos del programa de Johannes Kaiser

La UE cierra el acuerdo formal con EE.UU. para un arancel general del 15%

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Conmebol repudia los actos de violencia en el duelo entre Independiente y la U: “Se actuará con la mayor firmeza”
El Deportivo

Conmebol repudia los actos de violencia en el duelo entre Independiente y la U: “Se actuará con la mayor firmeza”

ANFP condena violencia en duelo de la U: “Las graves agresiones de la barra de Independiente exceden todo tipo de límites”

Charles Aránguiz alza la voz tras los graves incidentes: “Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico
Cultura y entretención

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza
Mundo

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza

Investigación asegura que cinco de cada seis palestinos muertos por las fuerzas israelíes en Gaza serían civiles

La última cruzada de Trump: Acusa a museos de EE.UU. de ser “últimos vestigios del ‘wokismo’” y ordena revisar sus exposiciones

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro