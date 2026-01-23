SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Las muescas encontradas en las ruedas del Iryo y la deformación observada en la vía "son compatibles con que el riel estuviera fracturado", señala la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

    Por 
    Europa Press

    La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España ha señalado que el riel sobre el que circuló el Iryo que descarriló el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) ya estaba fracturado antes del paso del tren. El accidente se saldó oficialmente con 45 fallecidos y 123 personas heridas, según el balance confirmado por servicios de emergencia y la Junta de Andalucía tras concluir los trabajos de búsqueda y rescate en el lugar del siniestro.

    “Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del riel se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento”, explica en la última actualización de la investigación que está elaborando.

    La comisión ha concluido esto al sostener que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo y la deformación observada en la vía “son compatibles con el hecho de que el riel estuviese fracturado”.

    Infografía con mapa y detalles del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba). El descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy, ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba), ha dejado un amplio operativo de emergencias en marcha, la suspensión de varias conexiones ferroviarias y una investigación abierta para esclarecer sus causas. Europa Press / Europa Press 19 ENERO 2026;EPDATAINFOGRAFIA;DATOS;MAPA;ANDALUCIA;SUCESOS 19/1/2026 Europa Press / Europa Press

    En cualquier caso, la CIAF remarca que las hipótesis planteadas en esta actualización “deben ser consideradas provisionales y pendientes de verificación, a través de pruebas adicionales que se prevé realizar en las próximas fases”.

    Además, la investigación se centrará ahora en dilucidar las causas de la rotura del riel, que todavía se desconocen y respecto de las cuales no descarta ninguna hipótesis. Para ello, las muestras de riel se enviarán a un laboratorio metalográfico con el objetivo de determinar las causas de la rotura, según aclara el informe preliminar de la CIAF.

    Pruebas encontradas en las ruedas

    Más al detalle, las muescas fueron encontradas en los coches 2, 3, 4 y 5 del Iryo y son compatibles con un impacto en la cabeza del riel: al estar interrumpida la continuidad del riel, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del riel descendiese levemente.

    Como la parte del riel posterior a la rotura no estaría actuando solidariamente con la parte anterior, se produciría momentáneamente un escalón entre los dos lados de la fractura, que golpearía la llanta de la rueda.

    “El hecho de que las muescas estén presentes solo en las ruedas de los ejes impares de la composición es compatible con el hecho de que la primera rueda de cada bogie recibiese el impacto de la cabeza del riel fracturado”, señala el informe.

    Producido un primer impacto, el riel golpeado también se deforma y desciende, por el impacto y por pasar a soportar el peso de la primera rueda. A velocidades del orden de 200 kilómetros por hora, la segunda rueda pasa tan pronto (en torno a unas 3 centésimas de segundo después) que el riel impactado no tiene tiempo a recuperar esa deformación, y por tanto no golpea la segunda rueda del bogie como lo hizo con la primera.

    Riel tumbado hacia el exterior

    Las muescas presentes en el coche 5 (ruedas derechas de los ejes 17 y 19) tienen un patrón diferente a las del resto de los coches, pero coincidente entre ellas. Estas muescas consisten en una marca en la zona exterior de la banda de rodadura, compatible con un impacto contra la cabeza de riel en una posición de no continuidad con la zona previa a la fractura.

    El hecho de que estas muescas se encuentren en el coche 5, y que el coche 6 fuese el primero descarrilado de la composición, es compatible con que el riel se estuviese volcando hacia el exterior (lado derecho según el sentido de avance) durante el paso del coche 5, de manera que el coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura.

    Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, se han detectado muescas con un patrón geométrico compatible presentes en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres trenes diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente, en concreto el 130 de Renfe, que pasó por Adamuz alrededor de las 19.09 horas; el 109-003 Iryo, cuyo paso se produjo alrededor de las 19.01 horas; y el 109-011 Iryo, que pasó por Adamuz alrededor de las 17.21 horas.

