    Mundo

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de usar tácticas de Goebbels para una "campaña de desinformación" sobre Teherán

    "Los mentirosos profesionales son expertos en crear la ilusión de la verdad", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

    Por 
    Europa Press
    . Foto: Reuters LISI NIESNER

    El Gobierno de Irán ha acusado este miércoles a Estados Unidos e Israel de usar las tácticas de Joseph Goebbels, encargado de la propaganda de la Alemania nazi, para sostener sus acusaciones sobre los programas militar y balístico de Teherán, después de las últimas críticas sobre estos temas por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

    “Los mentirosos profesionales son expertos en crear la ilusión de la verdad. ‘Repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad’, es una ley de propaganda acuñada por el nazi Joseph Goebbels”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

    Así, ha sostenido que “esta ley es utilizada sistemáticamente por el Gobierno estadounidense y los especuladores de la guerra que rodean a Estados Unidos, en particular el régimen genocida israelí, para impulsar su siniestra campaña de desinformación contra la nación iraní”.

    “Cualquier alegación sobre el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y el número de víctimas durante los disturbios de enero -en referencia a la represión de las protestas por la crisis económica- es simplemente la repetición de ‘grandes mentiras’”, ha manifestado Baqaei, quien ha recalcado que “nadie debería dejarse engañar por estas claras falsedades”.

    Baqaei no ha hecho una referencia específica a las declaraciones a las que se refiere, si bien horas antes Trump había afirmado durante su discurso del Estado de la Unión que Teherán busca hacerse con misiles balísticos que podrían llegar a territorio estadounidense, además de reiterar que no permitirá que el país obtenga armas nucleares, algo que Irán asegura que no es uno de sus objetivos.

    En este sentido, Trump afirmó que la cúpula iraní “busca de nuevo sus siniestras ambiciones nucleares”, antes de la reunión prevista el jueves en Ginebra para una nueva ronda de conversaciones indirectas sobre este tema, al tiempo que cifró en 32.000 los muertos durante la citada represión de las protestas, un balance que Teherán ha situado en cerca de 3.000 y que una ONG con sede en Estados Unidos eleva a más de 7.000.

    El Gobierno iraní ha denunciado en numerosas ocasiones la presencia de “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel en las protestas con el objetivo de perpetrar ataques y elevar el número de víctimas para que el presidente estadounidense pudiera materializar su amenaza de lanzar un ataque contra el país.

    Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

    Hasta la fecha, Teherán había mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio mandatario.

