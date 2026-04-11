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    Irán advierte de que cualquier intento de cruzar Ormuz con un buque militar se topará con una “dura resistencia”

    La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que tiene plena gestión del estrecho, luego de que el Ejercito estadounidense informara que dos de sus naves lo cruzaron. Por su parte, Donald Trump aseguró que van a reabrir el paso “por otros países”, tras decir que le da igual llegar a un acuerdo con Irán.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Foto: NASA. -

    La Guardia Revolucionaria de Irán (CRGI), el cuerpo militar e ideológico de élite de la República Islámica, advirtió este sábado de que opondrá una “dura resistencia” a todo intento de cruzar el estrecho de Ormuz por parte de cualquier buque militar.

    Esto, de acuerdo con un comunicado recogido por la radiotelevisión pública iraní, IRIB, donde el grupo además destaca que “la Armada de la Guardia Revolucionaria tiene plena gestión de inteligencia del estrecho de Ormuz” y que “solo se permite el paso a buques civiles y bajo unas ciertas condiciones”.

    La declaración de la CRGI se conoció mientras en Islamabad, la capital de Pakistán, se celebraban las negociaciones cruciales entre Estados Unidos e Irán, para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra que se prolonga desde hace más de un mes.

    Las conversaciones, que duraron 14 horas y representaron el contacto directo de más alto nivel entre Washington y Teherán hasta la fecha, tuvieron precisamente al estrecho de Ormuz como uno de los principales puntos de “grave desacuerdo”, según consignó la agencia de noticias iraní Tasnim.

    A sugerencia de Pakistán, el diálogo se retomará el domingo local por la mañana. “Las negociaciones continuarán a pesar de algunas diferencias que aún persisten”, informó el gobierno de Irán en una publicación en X.

    La CRGI desmiente al Ejército estadounidense

    La declaración dada a conocer por la Guardia Revolucionaría también desmintió la información sobre el paso de embarcaciones de Estados Unidos por Ormuz que se conoció durante el día.

    “Negamos rotundamente los informes que circulan sobre el paso de buques estadounidenses por el estrecho, y cualquier intento de paso de buques militares será reprimido con la máxima firmeza y determinación”, señala el texto.

    Durante este sábado el Comando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM) de EE.UU. aseguró que dos naves cruzaron el paso marítimo y comenzaron a prepararse para su desminado.

    “Dos destructores con misiles guiados de la Armada de Estados Unidos (...) han transitado por el estrecho de Ormuz. Han realizado operaciones en el golfo Arábigo (Pérsico) y empezado a generar las condiciones para el desminado”, informó el CENTCOM en un comunicado.

    En concreto, detalló que los buques USS Frank E. Peterson (DDG 121) y al USS Michael Murphy (DDG 112) habrían cruzado Ormuz “dentro de una misión más amplia para garantizar que el estrecho está totalmente libre de minas marítimas instaladas previamente por la Guardia Revolucionaria iraní”.

    Sin embargo, casi inmediatamente el Gobierno de Irán anunció que su Ejército obligó a devolverse a un destructor estadounidense que se aproximaba al corredor ubicado entre los golfos de Omán y Pérsico.

    Trump dice que le “da igual” llegar a un acuerdo

    Esta misma jornada, cuando aún se encontraban reunidas las delegaciones de Washington y Teherán en Pakistán, el presidente Donald Trump aseguró que a él le “da igual” llegar a un acuerdo o no con Irán porque “pase lo que pase” Estados Unidos ha “ganado”.

    En un encuentro con la prensa en el jardín de la Casa Blanca, Trump además dijo: “han estado reunidos muchas horas. Veremos lo que pasa. Puede que haya un acuerdo. Puede que no. No importa”, para luego reafirmar que “desde el punto de vista de Estados Unidos, hemos ganado”.

    De la misma forma, el mandatario recalcó que Irán ahora “no tiene armada, no tiene radar, no tiene fuerzas aéreas” y sus líderes “están todos muertos”. “Con todo eso, veremos qué ocurre, pero desde mi punto de vista, no me importa”, apuntó.

    Sin embargo, destacó que las negociaciones son “profundas” y se refirió al problema del estrecho de Ormuz, que pretende reabrir “por otros países”.

    “Vamos a abrir el estrecho, aunque no lo usemos nosotros, porque tenemos a muchos otros países del mundo que lo usan y que o tienen miedo o son débiles o tacaños”, argumentó.

    Por último, al ser consultado por la información sobre el supuesto envío de armamento desde China a Irán, advirtió que “si China hace eso, China va a tener problemas graves”.

    Más sobre:IránGuardia RevolucionariaEstrecho de OrmuzEstados UnidosCENTCOMDonald TrumpMundo

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