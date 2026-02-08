Irán amplía casi ocho años más de condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Las autoridades judiciales de Irán han sumado casi ocho años más de prisión a la condena contra la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi. Además, se le prohibió abandonar el país por dos años.

Su abogado, Mostafa Nili detalló que Mohammadi fue condenada a seis años por cargos de “congregación y colusión”, un año y medio por “propaganda contra el sistema”, y dos años de exilio interno en la ciudad de Khusf junto a una prohibición de viajar.

Estos nuevos cargos, se suman a la condena previa de Mohammadi, acumulando más de 18 años de cárcel activos, 44 años a lo largo de su vida y 154 latigazos respecto a sus condenas anteriores.

La activista iraní, fue arrestada el pasado 12 de diciembre en Mashhad. Tras 59 días de detención, totalmente incomunicada, logró retomar el contacto con su abogado por medio de una llamada, en la cual se le informó de esta nueva sentencia y ella abordó su estado de salud.

Mohammadi explicó que inició una huelga de hambre hace seis días, para protestar por su detención ilegal, las malas condiciones de detención y el aislamiento absoluto con su familia o abogados.

Debido a su delicado estado de salud, fue trasladada al hospital, sin embargo, fue devuelta al centro de detención antes de completar su tratamiento. Al minuto de profundizar sobre el trato recibido en el recinto penitenciario la llamada se cortó.