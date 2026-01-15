Irán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos en medio de las amenazas de EE.UU.

Las autoridades iraníes cerraron en las primeras horas de este jueves local (noche de Chile) el espacio aéreo en todo el país, según datos recabados por la página web especializada en seguimiento de operaciones aéreas FlightRadar24.

Esto en medio de las crecientes amenazas de un ataque por parte de Estados Unidos como respuesta a la oleada de movilizaciones en el país centroasiático, que ya ha dejado miles de muertos.

De acuerdo a FlightRadar24, el Ejecutivo iraní suspendió así todos los vuelos a su territorio, a excepción de los internacionales con destino u origen en Irán que tengan “permiso”, aunque por ahora el aviso tiene una validez de “poco más” de dos horas.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.



Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

Las imágenes en su portal muestran el cielo iraní prácticamente vacío de vuelos.

El anuncio llega después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar Irán, si las fuerzas de seguridad de este país no ponen fin a las muertes en las protestas antigubernamentales, que desde hace 18 días sacuden Teherán y otras localidades iraníes.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó a al menos 3.428 el número de manifestantes que han perdido la vida, mientras que las autoridades iraníes reconocieron el miércoles que ha habido “muchos muertos”, sin especificar la cifra.

En los últimos días la Casa Blanca ha afirmado que “la diplomacia siempre es la primera opción” para el mandatario norteamericano, mientras Trump afirmó este miércoles que le habían informado que “las muertes en Irán han parado”.

Advertencias para dejar el territorio iraní

En el mismo contexto, y después de que Teherán advirtiera que podría responder en caso de que Washington lance un ataque en su contra, a principios de semana las autoridades estadounidenses emplazaron a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país.

Una medida extrema a la que se han sumado en las últimas horas gobiernos como los de España, Italia y Reino Unido. Este último además anunció el cierre temporal de su embajada en Teherán y la retirada de todo su personal de territorio iraní.

Por otra parte, la Embajada de EE.UU en Jerusalén difundió hace poco una nueva alerta de seguridad alentando a sus ciudadanos en territorio israelí a “revisar sus planes de viaje, dadas las tensiones regionales actuales”.

Esto teniendo en cuenta que Teherán ha acusado en reiteradas ocasiones a Israel de armar a los manifestantes en su territorio, asegurando que, con este tipo de acciones, busca “arrastrar” a Washington a una “guerra” con Irán.

Israel ya lanzó en junio de 2025 una ofensiva militar contra Irán -a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares-, desatando un conflicto de doce días en el que las fuerzas iraníes lanzaron cientos de misiles y drones contra territorio israelí y contra la principal base estadounidense en Oriente Próximo, situada en Qatar.