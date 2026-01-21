Irán confirma muerte de más de 3.000 personas en las protestas pero las atribuye a “incidentes terroristas”

Las autoridades iraníes confirmaron este miércoles la muerte de más de 3.000 personas, incluidos menores de edad, en las protestas antigubernamentales que comenzaron a finales de diciembre en el país de Oriente Medio por la crisis económica.

Sin embargo, Teherán atribuyó dichas desapariciones a “incidentes terroristas”, en vez de a la represión de sus fuerzas de seguridad.

La Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos iraní informó que un total de 3.117 personas “han alcanzado la gracia del martirio”, mientras que especificó que 2.427 de ellos son civiles y fuerzas de seguridad.

Aunque no dieron detalles sobre la identidad de los casi 700 restantes, según un comunicado recogido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

En su informe, la organización además se hizo la pregunta de “¿por qué crimen murieron estos hijos oprimidos de Irán?, para luego asegurar: “La sangre inocente de la juventud ha sido derramada con crueldad por elementos terroristas entrenados”.

“Sus cuerpos inocentes han sido quemados, sus cabezas decapitadas. Muchos eran transeúntes (...) y algunos eran manifestantes que recibieron disparos por elementos terroristas organizados entre la multitud”, detalló.

Asimismo, afirmó que Teherán “no perdonará a los terroristas afiliados al régimen sionista criminal, ni a sus seguidores y agentes, que han sido apoyados, equipados y armados por líderes criminales de Estados Unidos”.

“Los asesinos de los niños de esta patria, y quienes los apoyan, responderán por sus malas acciones”, finalizó.

Consejo de Seguridad iraní y la causa de las protestas

Posteriormente, el Consejo de Seguridad Nacional iraní confirmó la mencionada cifra de muertos y apuntó a que tras la Guerra de los Doce Días lanzada por Israel -a la que luego se sumó Estados Unidos- “el enemigo concluyó que el mero uso de medios militares no podía obligar a la nación iraní a rendirse”.

Por lo tanto, “cambiaron sus tácticas y apuntaron a la cohesión social con el fin de quebrantar la voluntad nacional”.

Luego apuntaron a que en un primer momento se produjeron “protestas pacíficas en algunas ciudades”, pero que “las células del caos organizado no querían que las reuniones siguieran su curso pacífico y causaron daños a la población y al país al convertir las manifestaciones en violencia entre el 9 y el 17 de enero”.

“Tras esta etapa, el 18 y 19 de enero, con el objetivo de descontrolar la situación y sembrar la inseguridad mediante el uso de la máxima violencia y ataques armados selectivos y organizados con la intención de matar y destruir bienes públicos y privados, se perpetraron numerosos actos terroristas en diversas partes del país”, explicó.

Para luego agregar que, en ese contexto, se registraron “daños” a mercados, centros médicos, bancos y lugares sagrados, así como a ambulancias y vehículos del transporte público.

“Los terroristas han cometido crímenes al estilo de Estado Islámico”, afirmó el organismo, aclarando que en esos dos días se registraron “crímenes atroces a gran escala con el apoyo de quienes desean el mal” al país.

La fundación gubernamental confirmó así el primer balance oficial de víctimas mortales de las manifestaciones que, no obstante, se alejan de las últimas cifras proporcionadoa por organizaciones de Derechos Humanos.

Estas apuntan a más de 4.500 muertos confirmados, mientras que están comprobando otros 9.000 fallecimientos, en medio del apagón de las telecomunicaciones.

En los últimos días, Irán sostuvo que las protestas antigubernamentales derivaron en violencia para dar una “excusa” al presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en su territorio.

Debido a ello, abogó ante Washington por un proceso de diálogo para resolver las diferencias, aunque afirmó que el país está “preparado” para hacer frente a un conflicto bélico.