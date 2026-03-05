Irán critica a la UE el “doble estándar” por condenar sus ataques a países del golfo Pérsico

El gobierno de Irán criticó este miércoles a la Unión Europea su “hipocresía y doble estándar” después de que la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, condenara los ataques de Teherán en los países del golfo Pérsico y no los de Estados Unidos e Israel contra su territorio.

“Esto es hipocresía y un doble estándar flagrante. La UE ha perdido su brújula moral y política, y ha optado repetidamente por apaciguar a los agresores y criminales de guerra en lugar de enfrentarse a ellos” , declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

En su cuenta en X, además señaló que Kallas “debería reconocer que Irán está siendo atacado por agresores brutales y que tiene todo el derecho, según el derecho internacional, a defender a su pueblo”.

This is hypocrisy and a blatant double standard. The EU has lost its moral and political compass, repeatedly choosing to appease aggressors and war criminals instead of standing up to them.@kajakallas should acknowledge that Iran is under attack by brutal aggressors and has… https://t.co/gpMVr4jCPz — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 4, 2026

“Irán no está atacando indiscriminadamente a sus vecinos, sino que está atacando los activos y las bases militares utilizados para llevar a cabo ataques contra él” , agregó el vocero diplomático en alusión a los ataques contra bases militares e instalaciones de EE.UU. en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudita.

Baqaei respondió así a las declaraciones de Alta Representante desde Varsovia, capital de Polonia, en las que acusó a Teherán de querer “sembrar el caos en la región” y pidió no perder el foco en la guerra en Ucrania pese a la escalada del conflicto en Medio Oriente por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En estas, Kallas además afirmó que no se puede dejar la guerra en territorio europeo “fuera de la mesa”, porque “es una amenaza real y muy cercana”.

“Mientras el mundo se centra en la guerra en Oriente Próximo, no podemos permitir que Ucrania desaparezca de la agenda. Puede que Moscú haya perdido a otro aliado en Teherán, pero los mismos drones que golpean Dubái también están golpeando Kiev” , advirtió sobre el riesgo de que la invasión rusa pase a un segundo plano.

La diplomática también afirmó que “al atacar indiscriminadamente a sus vecinos, el régimen está contribuyendo a su propia desaparición”.

“El escenario ideal sería un Irán democrático que no supusiera una amenaza para sus vecinos. Sin embargo, este resultado está lejos de ser seguro. En este momento, nadie puede predecir qué dirección tomará Irán”, agregó.