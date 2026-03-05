SUSCRÍBETE
    Mundo

    Irán critica a la UE el “doble estándar” por condenar sus ataques a países del golfo Pérsico

    El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que Unión Europea "perdió su brújula moral y política", y optó por "apaciguar a los agresores y criminales de guerra en lugar de enfrentarse a ellos”,

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El gobierno de Irán criticó este miércoles a la Unión Europea su “hipocresía y doble estándar” después de que la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, condenara los ataques de Teherán en los países del golfo Pérsico y no los de Estados Unidos e Israel contra su territorio.

    “Esto es hipocresía y un doble estándar flagrante. La UE ha perdido su brújula moral y política, y ha optado repetidamente por apaciguar a los agresores y criminales de guerra en lugar de enfrentarse a ellos”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

    En su cuenta en X, además señaló que Kallas “debería reconocer que Irán está siendo atacado por agresores brutales y que tiene todo el derecho, según el derecho internacional, a defender a su pueblo”.

    “Irán no está atacando indiscriminadamente a sus vecinos, sino que está atacando los activos y las bases militares utilizados para llevar a cabo ataques contra él”, agregó el vocero diplomático en alusión a los ataques contra bases militares e instalaciones de EE.UU. en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudita.

    Baqaei respondió así a las declaraciones de Alta Representante desde Varsovia, capital de Polonia, en las que acusó a Teherán de querer “sembrar el caos en la región” y pidió no perder el foco en la guerra en Ucrania pese a la escalada del conflicto en Medio Oriente por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

    En estas, Kallas además afirmó que no se puede dejar la guerra en territorio europeo “fuera de la mesa”, porque “es una amenaza real y muy cercana”.

    “Mientras el mundo se centra en la guerra en Oriente Próximo, no podemos permitir que Ucrania desaparezca de la agenda. Puede que Moscú haya perdido a otro aliado en Teherán, pero los mismos drones que golpean Dubái también están golpeando Kiev”, advirtió sobre el riesgo de que la invasión rusa pase a un segundo plano.

    La diplomática también afirmó que “al atacar indiscriminadamente a sus vecinos, el régimen está contribuyendo a su propia desaparición”.

    “El escenario ideal sería un Irán democrático que no supusiera una amenaza para sus vecinos. Sin embargo, este resultado está lejos de ser seguro. En este momento, nadie puede predecir qué dirección tomará Irán”, agregó.

    OTAN intercepta un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Congreso de EE.UU. vota a favor de citar a declarar a la fiscal general Pam Bondi en la investigación de Epstein

    Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut

