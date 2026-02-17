SUSCRÍBETE
    Irán da a conocer un pacto “general” con Estados Unidos sobre “principios rectores” para un posible acuerdo nuclear

    El ministro de Exteriores de Irán, sostuvo que "esto no significa que podamos llegar a un acuerdo rápidamente, pero al menos el camino ha comenzado.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Dado Ruvic

    El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha señalado este martes que la segunda ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos han contado con “discusiones bastante serias” y ha desvelado un “acuerdo general sobre una serie de principios rectores” para abordar un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

    “En esta ronda, hubo discusiones bastante serias en comparación con la ronda anterior, y hubo un ambiente más constructivo”, ha afirmado tras salir de estos contactos, celebrados en la ciudad suiza de Ginebra con la mediación de Omán, encargado de transmitir los mensajes entre las delegaciones iraní y estadounidense.

    Así, ha sostenido que “se presentaron diversas ideas, que se debatieron con seriedad, y finalmente se logró un acuerdo general sobre un conjunto de principios rectores sobre los que nos basaremos a partir de ahora y que incluiremos en el texto de un posible acuerdo”, según declaraciones publicadas en sus redes sociales.

    “Esto no significa que podamos llegar a un acuerdo rápidamente, pero al menos el camino ha comenzado. Esperamos hacerlo lo antes posible y estamos dispuestos a dedicarle el tiempo suficiente, pero a la hora de redactar el texto, el trabajo se vuelve un poco más difícil y detallado”, ha explicado Araqchi.

    En este sentido, ha ensalzado que “se ha avanzado mucho desde la última reunión”, celebrada a principios de febrero en Omán. “Ahora tenemos un camino claro a seguir, lo que considero positivo”, ha apuntado, antes de afirmar que las partes “trabajarán en textos de un posible acuerdo” de cara a un intercambio de documentos, momento en el que sopesarán si hay una nueva ronda de conversaciones.

    “Ahora tenemos una visión más clara de lo que hay que hacer y de lo que hay que hacer más adelante”, ha esgrimido, al tiempo que ha incidido en que “ambas partes aún tienen posturas que se beneficiarían de un mayor acercamiento”. “Al menos ahora tenemos un conjunto de principios rectores y un camino más claro para avanzar en esa dirección”, ha dicho, sin que Estados Unidos se haya pronunciado sobre estos contactos.

    Araqchi, que encabeza la delegación de Irán en Ginebra, ha descrito además como “buenas” las conversaciones mantenidas el lunes “sobre aspectos técnicos” del programa nuclear iraní con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en un proceso marcado por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque contra el país asiático si no hay un nuevo acuerdo.

    Irán y Estados Unidos han reiniciado las negociaciones este martes en Ginebra en un encuentro donde la delegación iraní ha declarado su “buena intención y total seriedad”, apuntando que Teherán está dispuesto a negociar durante semanas en la ciudad Suiza si fuera necesario para cerrar un pacto.

    “Tenemos nuestros propios técnicos, tenemos nuestros propios expertos en levantamiento de sanciones, porque el levantamiento de sanciones es parte integral de cualquier acuerdo sobre la cuestión nuclear”, afirmó en declaraciones previas el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, al canal iraní Press TV.

