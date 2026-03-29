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    Irán dice que esperan que amenazas de Trump sobre una invasión terrestre se lleven a cabo para “aplastarlos”

    El portavoz iraní aseguró que "los soldados y comandantes estadounidenses no serán más que presa fácil para los tiburones del Golfo Pérsico" ante un eventual despliegue en su país.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    El vocero de la Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, señaló este domingo que las milicias iraníes esperan la oportunidad de “aplastar” al Ejército estadounidense si las amenazas del presidente Donald Trump sobre una invasión terrestre se llevan a cabo.

    En un comunicado transmitido a través de la televisión iraní, el portavoz señaló que los soldados estadounidenses enfrentan la muerte a diario mientras sus comandantes se refugian en centros civiles y económicos de países vecinos. Pero también aseguró que estos seguirán siendo objetivos allí.

    Sobre una eventual invasión estadounidense también agregó que “solo resultará en la humillante captura y mutilación de los agresores. Los soldados y comandantes estadounidenses no serán más que presa fácil para los tiburones del Golfo Pérsico”.

    Este sábado Comando Central de EE.UU. anunció que desplegaron el buque USS Tripoli con más de 2.500 soldados y marinos en el Golfo Pérsico a la espera de cualquier decisión.

    El vocero iraní además mencionó que “no cabe duda de que Trump, convertido en títere del primer ministro de la entidad sionista y bajo la presión del Mossad debido a sus escándalos en el caso Epstein, está arrastrando a su país a una agresión contra Irán”.

    Asimismo, se refirió a Trump como una persona “engañosa e inestable” que ha causado mucho daño al pueblo estadounidense y al mundo “y ha demostrado que el único lenguaje que entiende es el de la fuerza”.

    Desde el inicio del conflicto Estados Unidos ha tenido trece bajas en su personal militar y al menos 300 heridos tras ataques en bases estadounidenses de distintos países del Medio Oriente.

    Zolfaqari mencionó los retractos que ha tenido el presidente Trump con sus amenazas, como ocurrió con la postergación de ataques a centrales eléctricas en Irán y dar más plazo a Irán para abrir el estrecho de Ormuz.

    “Los líderes del ejército estadounidense deberían estudiar bien la historia iraní para aprender cómo los iraníes han enfrentado a los invasores a lo largo de los siglos, y no enviar a sus soldados a la muerte y la captura para satisfacer las fantasías de su presidente”.

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