Otros 27 países se suman a la declaración internacional para contribuir a la apertura del estrecho de Ormuz

Hasta 27 países se sumaron este domingo a la declaración publicada el pasado 19 de marzo por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón en la que expresaban su disposición a “contribuir a los esfuerzos” para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, una propuesta alejada en cualquier caso de la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que pedía colaboración para abrir por la fuerza el paso estratégico bajo control de Irán.

Los países firmantes “condenan en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo”, al mismo tiempo que extienden la repulsa a los bombardeos contra “instalaciones de petróleo y gas”, y al “cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes”.

“Expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho”, señala esta coalición de países que valora el compromiso de las naciones que participan en una “planificación preparatoria”.

Esta declaración fue publicada tras las demandas de Washington para un despliegue naval en Ormuz, estrecho bloqueado como consecuencia de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Ahora se suman a la misma Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumanía, Bahréin, Lituania, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Croacia, Bulgaria, Kosovo, Panamá, Macedonia del Norte, Nigeria, Montenegro y Albania. Así lo informó el Gobierno británico.

Así las cosas, este grupo de países indica en el comunicado conjunto su “preocupación” por la escalada del conflicto, por lo que instan a Irán a “cesar inmediatamente sus amenazas” respecto al estrecho de Ormuz, incluyendo la colocación de minas en el paso comercial, los ataques con drones y misiles y “otros intentos de bloquear” el paso.

Recalcan así que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, y advierten de que los efectos de las acciones de Irán “se sentirán en todas las partes del mundo, especialmente entre los más vulnerables”.

La interferencia en el transporte marítimo internacional y la interrupción de las cadenas globales de suministro energético “constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, avisaron. “Pedimos una moratoria inmediata y completa sobre los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas”, subrayaron estas seis potencias, que recalcan que la seguridad marítima y la libertad de navegación “benefician a todos los países”, por lo que piden respeto al Derecho Internacional y a la seguridad internacional.