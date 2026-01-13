¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

Irán se dispone a ejecutar al primer manifestante en relación con las detenciones masivas provocadas por las manifestaciones contra el régimen de Ali Jamenei.

Se trata de Erfan Soltani, de 26 años, quien será ahorcado el miércoles 14 de enero tras ser arrestado la semana pasada durante las protestas en Karaj, según informó el organismo de Derechos Humanos Unión Nacional para la Democracia en Irán (UNDI).

Según la organización, presuntamente se le negó a Soltani el acceso a servicios legales para defenderse en el juicio. También, el medio estadounidense afirmó que Soltani fue acusado de “librar la guerra contra Dios”, un delito castigado con la muerte en Irán.

Erfan Soltani was arrested for protesting during Iran's 2026 uprising.



The Islamic Republic is set to execute him this Wednesday, and informed his family that the sentence is final. He was denied access to a lawyer.



Erfan’s only crime was calling for freedom.



Be his voice. pic.twitter.com/73WfZCJiq2 — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 11, 2026

Además, la UNDI solicita apoyo internacional para detener la ejecución de Soltani, subrayando que su “único delito fue pedir libertad” para Irán. “Sé su voz”, escribió el grupo en X.

Las protestas

Las manifestaciones empezaron hace más de dos semanas debido a los problemas económicos y la alta inflación, que alcanzó más del 40% en promedio el año pasado. Las primeras protestas se iniciaron en diciembre, con huelgas de locales comerciales del centro de Teherán –bazares- y marchas en las calles.

El medio CBS detalló que los dueños de pequeños locales comerciales históricamente fueron adherentes al régimen islámico, pero el malestar económico producido por la devaluación constante del Rial iraní movilizó a la ciudadanía descontenta.

Las protestas se extendieron rápidamente y, a la fecha, decenas de ciudades en todo el país se han sumado a las protestas para denunciar no sólo los problemas económicos, sino también para expresar un descontento con el régimen de línea dura del país, reportó la Human Rights Actvists News Agency.

Esta organización publicó un comunicado en el que señala que, hasta el 12 de enero, se confirmó la muerte de al menos 646 personas, mientras otros 579 reportes de fallecidos están siendo revisados.

También, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), más de 10.000 personas han sido arrestadas en las últimas semanas por participar en las protestas antigubernamentales, y muchos han comenzado a exigir un cambio total de régimen mientras continúan las manifestaciones.

El líder supremo de Irán,el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que "el presidente de EE.UU. caerá". Foto: archivo.

El director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, declaró en un comunicado que “la matanza generalizada de manifestantes civiles en los últimos días por parte de la República Islámica recuerda los crímenes del régimen en la década de 1980, reconocidos como crímenes de lesa humanidad”.

“El riesgo de ejecuciones masivas y extrajudiciales de manifestantes es extremadamente grave”, añadió en el comunicado. “En virtud de la responsabilidad de proteger, la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles de las masacres perpetradas por la República Islámica y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hacemos un llamado a la población y a la sociedad civil de los países democráticos para que recuerden esta responsabilidad a sus gobiernos”, siguió.

La batalla por la información

En este contexto, los videos de las calles son una de las pocas formas de obtener información sobre la magnitud de las protestas y las acciones de las autoridades.

Pero el régimen respondió a las protestas con un bloqueo a nivel nacional del acceso al internet -que ya lleva más de 120 horas- con el objetivo de entorpecer las comunicaciones y limitar la exposición de material audiovisual de las protestas a nivel global.

La boucherie qui se déroule en Iran est abominable.



Abominable. pic.twitter.com/ZUzLWxa5vs — Alice Cordier (@CordierAlice2) January 12, 2026

Debido a lo anterior, Starlink, la empresa proveedora de internet del empresario Elon Musk, habilitó sus servicios para que la población iraní pueda acceder a conexión satelital. Sin embargo –afirma The Wall Street Journal- el gobierno islámico ha ampliado sus esfuerzos para bloquear el servicio, que está prohibido en el país, y sus usuarios están siendo perseguidos.

Durante el fin de semana, las autoridades comenzaron a allanar y confiscar antenas parabólicas de Starlink en el oeste de Teherán, buscando casa por casa, según Amir Rashidi, director de derechos y seguridad digital de Miaan Group, una organización estadounidense sin fines de lucro que se opone a la censura en internet.

El gobierno persa también intenta interrumpir la conexión de llamadas o el envío de mensajes de texto, asegura el Wall Street Journal.

Las únicas excepciones son el propio régimen, sus servicios de comunicación y los medio leales, quienes están registrados en una “lista blanca” de direcciones de internet, según diplomáticos y otras personas que se comunican con algunos de ellos con acceso ininterrumpido.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, responsabilizó a "terrositas vinculados con el extranjero" por las protestas. Foto: Archivo

El domingo 11, vía mensaje de texto masivo, el gobierno instó a la población a confiar exclusivamente en la agencia de noticias Mehr, que está afiliada a los servicios de seguridad. Otro mensaje llamó a la población a unirse a una manifestación progubernamental el lunes en la Universidad de Teherán, un bastión de las recientes protestas.

“Es una guerra electrónica”, afirmó Rashidi al medio estadounidense. Añadió que las interrupciones son peores en las zonas de Teherán donde se producen protestas y por la noche, cuando se reúnen los manifestantes.

La batalla por la información, aunque secundaria a los enfrentamientos que tienen lugar cada noche en docenas de ciudades del país persa, tiene consecuencias potencialmente graves.

Opciones fuertes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con intervenir en respuesta a la represión del régimen y, aunque no está claro cómo, no parece ser por la vía diplomática.

Esto se debe a que, si bien la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “la diplomacia siempre es la primera opción para el presidente” (...) “El presidente ha demostrado que no teme usar opciones militares cuando lo considere necesario, y nadie lo sabe mejor que Irán”, refiriéndose al bombardeo de las instalaciones nucleares en junio del año pasado.

En esa línea, la tarde del lunes 12 el mandatario estadounidense afirmó que el régimen islámico está en un “gran problema” y que “están cerca de cruzar una línea roja. Parece que personas que no deberían haber muerto, han muerto”.

“Estamos tomando el asunto en serio. El ejército lo está evaluando. Estamos considerando opciones muy fuertes”, siguió.

Donald J. Trump Truth Social Post 09:43 AM EST 01.13.26 pic.twitter.com/XlrzLV5ddk — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 13, 2026

Además, Trump sostuvo mediante Truth Social que canceló las negociaciones con el país islámico y que “la ayuda está en camino”, pero sin especificar a qué se refirió con esto último.

El líder supremo de Irán, el Alí Jamenei, y oficiales del régimen han amenazado con actuar en represalia en caso de que el Pentágono ataque.

Mediante sus cuentas en X, el ayatolá publicó que “el presidente de EE.UU. caerá”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que Teherán está “totalmente preparado para la guerra”.