SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

    En el contexto de las manifestaciones masivas en Irán, Erfan Soltani (26) será ahorcado el miércoles tras ser arrestado en Karaj, al norte de Irán, el sábado 10 de enero. Presuntamente fue procesado sin acceso a asistencia legal y condenado por “librar la guerra contra Dios”.

    Por 
    Ignacio Vera
    Manifestación masiva en Teherán. Foto: Archivo

    Irán se dispone a ejecutar al primer manifestante en relación con las detenciones masivas provocadas por las manifestaciones contra el régimen de Ali Jamenei.

    Se trata de Erfan Soltani, de 26 años, quien será ahorcado el miércoles 14 de enero tras ser arrestado la semana pasada durante las protestas en Karaj, según informó el organismo de Derechos Humanos Unión Nacional para la Democracia en Irán (UNDI).

    Según la organización, presuntamente se le negó a Soltani el acceso a servicios legales para defenderse en el juicio. También, el medio estadounidense afirmó que Soltani fue acusado de “librar la guerra contra Dios”, un delito castigado con la muerte en Irán.

    Además, la UNDI solicita apoyo internacional para detener la ejecución de Soltani, subrayando que su “único delito fue pedir libertad” para Irán. “Sé su voz”, escribió el grupo en X.

    Las protestas

    Las manifestaciones empezaron hace más de dos semanas debido a los problemas económicos y la alta inflación, que alcanzó más del 40% en promedio el año pasado. Las primeras protestas se iniciaron en diciembre, con huelgas de locales comerciales del centro de Teherán –bazares- y marchas en las calles.

    El medio CBS detalló que los dueños de pequeños locales comerciales históricamente fueron adherentes al régimen islámico, pero el malestar económico producido por la devaluación constante del Rial iraní movilizó a la ciudadanía descontenta.

    Las protestas se extendieron rápidamente y, a la fecha, decenas de ciudades en todo el país se han sumado a las protestas para denunciar no sólo los problemas económicos, sino también para expresar un descontento con el régimen de línea dura del país, reportó la Human Rights Actvists News Agency.

    Esta organización publicó un comunicado en el que señala que, hasta el 12 de enero, se confirmó la muerte de al menos 646 personas, mientras otros 579 reportes de fallecidos están siendo revisados.

    También, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), más de 10.000 personas han sido arrestadas en las últimas semanas por participar en las protestas antigubernamentales, y muchos han comenzado a exigir un cambio total de régimen mientras continúan las manifestaciones.

    El líder supremo de Irán,el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que "el presidente de EE.UU. caerá". Foto: archivo.

    El director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, declaró en un comunicado que “la matanza generalizada de manifestantes civiles en los últimos días por parte de la República Islámica recuerda los crímenes del régimen en la década de 1980, reconocidos como crímenes de lesa humanidad”.

    El riesgo de ejecuciones masivas y extrajudiciales de manifestantes es extremadamente grave”, añadió en el comunicado. “En virtud de la responsabilidad de proteger, la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles de las masacres perpetradas por la República Islámica y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hacemos un llamado a la población y a la sociedad civil de los países democráticos para que recuerden esta responsabilidad a sus gobiernos”, siguió.

    La batalla por la información

    En este contexto, los videos de las calles son una de las pocas formas de obtener información sobre la magnitud de las protestas y las acciones de las autoridades.

    Pero el régimen respondió a las protestas con un bloqueo a nivel nacional del acceso al internet -que ya lleva más de 120 horas- con el objetivo de entorpecer las comunicaciones y limitar la exposición de material audiovisual de las protestas a nivel global.

    Debido a lo anterior, Starlink, la empresa proveedora de internet del empresario Elon Musk, habilitó sus servicios para que la población iraní pueda acceder a conexión satelital. Sin embargo –afirma The Wall Street Journal- el gobierno islámico ha ampliado sus esfuerzos para bloquear el servicio, que está prohibido en el país, y sus usuarios están siendo perseguidos.

    Durante el fin de semana, las autoridades comenzaron a allanar y confiscar antenas parabólicas de Starlink en el oeste de Teherán, buscando casa por casa, según Amir Rashidi, director de derechos y seguridad digital de Miaan Group, una organización estadounidense sin fines de lucro que se opone a la censura en internet.

    El gobierno persa también intenta interrumpir la conexión de llamadas o el envío de mensajes de texto, asegura el Wall Street Journal.

    Las únicas excepciones son el propio régimen, sus servicios de comunicación y los medio leales, quienes están registrados en una “lista blanca” de direcciones de internet, según diplomáticos y otras personas que se comunican con algunos de ellos con acceso ininterrumpido.

    El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, responsabilizó a "terrositas vinculados con el extranjero" por las protestas. Foto: Archivo

    El domingo 11, vía mensaje de texto masivo, el gobierno instó a la población a confiar exclusivamente en la agencia de noticias Mehr, que está afiliada a los servicios de seguridad. Otro mensaje llamó a la población a unirse a una manifestación progubernamental el lunes en la Universidad de Teherán, un bastión de las recientes protestas.

    “Es una guerra electrónica”, afirmó Rashidi al medio estadounidense. Añadió que las interrupciones son peores en las zonas de Teherán donde se producen protestas y por la noche, cuando se reúnen los manifestantes.

    La batalla por la información, aunque secundaria a los enfrentamientos que tienen lugar cada noche en docenas de ciudades del país persa, tiene consecuencias potencialmente graves.

    Opciones fuertes

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con intervenir en respuesta a la represión del régimen y, aunque no está claro cómo, no parece ser por la vía diplomática.

    Esto se debe a que, si bien la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “la diplomacia siempre es la primera opción para el presidente” (...) “El presidente ha demostrado que no teme usar opciones militares cuando lo considere necesario, y nadie lo sabe mejor que Irán”, refiriéndose al bombardeo de las instalaciones nucleares en junio del año pasado.

    En esa línea, la tarde del lunes 12 el mandatario estadounidense afirmó que el régimen islámico está en un “gran problema” y que “están cerca de cruzar una línea roja. Parece que personas que no deberían haber muerto, han muerto”.

    “Estamos tomando el asunto en serio. El ejército lo está evaluando. Estamos considerando opciones muy fuertes”, siguió.

    Además, Trump sostuvo mediante Truth Social que canceló las negociaciones con el país islámico y que “la ayuda está en camino”, pero sin especificar a qué se refirió con esto último.

    El líder supremo de Irán, el Alí Jamenei, y oficiales del régimen han amenazado con actuar en represalia en caso de que el Pentágono ataque.

    Mediante sus cuentas en X, el ayatolá publicó que “el presidente de EE.UU. caerá”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que Teherán está “totalmente preparado para la guerra”.

    Más sobre:IránTeheránAli JameneiEEUUDonald TrumpProtestasMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Inflación en Argentina anotó en 2025 su menor alza en 8 años, pero sigue siendo de las más altas en el mundo

    Vodanovic llama al PS a definirse como “la izquierda responsable” de la oposición e insta a una “autocrítica descarnada”

    Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a proyecto de sala cuna universal tras emplazamiento de Boric a Kast

    Contraloría acredita irregularidades del director del Hospital de Melipilla y ordena restituir más de $ 10 millones

    Más de 100 constructoras están sometidas al sistema con que Minvu adelanta pagos y que le valió severas críticas

    Proyecto de eutanasia vuelve a quedar fuera de tabla, desata la molestia oficialista y se acerca al abismo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Vodanovic llama al PS a definirse como “la izquierda responsable” de la oposición e insta a una “autocrítica descarnada”
    Chile

    Vodanovic llama al PS a definirse como “la izquierda responsable” de la oposición e insta a una “autocrítica descarnada”

    Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a proyecto de sala cuna universal tras emplazamiento de Boric a Kast

    Contraloría acredita irregularidades del director del Hospital de Melipilla y ordena restituir más de $ 10 millones

    Inflación en Argentina anotó en 2025 su menor alza en 8 años, pero sigue siendo de las más altas en el mundo
    Negocios

    Inflación en Argentina anotó en 2025 su menor alza en 8 años, pero sigue siendo de las más altas en el mundo

    La advertencia de Jamie Dimon, el jefe de JPMorgan, sobre el posible efecto de la investigación penal contra Jerome Powell

    TDLC fija audiencia por acuerdo entre FNE, Glovo y PedidosYa para poner fin a juicio por colusión

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga
    El Deportivo

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con 15 partidos en el Estadio Nacional y un aumento de precios: la U define su sistema de abonos para 2026

    “Me entregué al máximo...”: la nueva salida confirmada de la UC de Daniel Garnero

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo
    Cultura y entretención

    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo

    Ismael Serrano regresa a Chile con un concierto en Gran Arena Monticello

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán
    Mundo

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Trump insta a los manifestantes en Irán a “tomar las instituciones”: “La ayuda está en camino”

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender