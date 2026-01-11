SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano

    El Ejército israelí ordenó la evacuación de sectores de la localidad de Kafr Hata y anunció una ofensiva contra posiciones del grupo chií, en medio de la intensificación de los ataques pese a la vigencia del alto el fuego firmado en 2024.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano. Imagen Referencial. Chen Junqing

    El Ejército de Israel emitió este domingo una advertencia a los habitantes de la localidad de Kafr Hata, en el sur del Líbano, anunciando un ataque inminente contra lo que calificó como “infraestructura militar” del grupo chií Hezbolá en la zona.

    El aviso fue difundido junto a un mapa del sector, en el que se delimita un área marcada en rojo y se instruye a los residentes a evacuar y mantenerse a una distancia mínima de 300 metros del complejo que, según las fuerzas israelíes, pertenecería al movimiento armado.

    La advertencia se produce en medio de una intensificación de las operaciones israelíes en el sur del Líbano, pese a la vigencia del alto el fuego firmado entre ambos países en noviembre de 2024.

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano. Imagen referencial.

    Aunque Hezbolá dejó de bombardear el norte de Israel —zona que anteriormente era blanco de misiles y drones—, el Gobierno israelí sostiene que el grupo estaría intentando rearmarse, lo que ha justificado nuevos ataques en territorio libanés.

    En ese contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que los esfuerzos del Gobierno del Líbano para desarmar a Hezbolá “distan mucho de ser suficientes”, calificando esa tarea como “imperativa para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano”.

    Pese al acuerdo de tregua alcanzado hace más de un año, las tropas israelíes aún mantienen posiciones en el sur del Líbano, una situación que ha sido cuestionada por autoridades libanesas y que contravendría los términos del alto el fuego.

    Según cifras entregadas por el propio Ejército israelí a finales de 2025, desde la entrada en vigor de la tregua en noviembre de 2024, sus fuerzas han matado a 380 presuntos miembros de Hezbolá en operaciones realizadas en territorio libanés.

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano.
    Más sobre:IsraelHezboláLíbanoEuropaMedio OrienteGuerra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Machado apoya las manifestaciones contra el gobierno de Irán y acusa “infiltración” del régimen con sistemas criminales latinoamericanos

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Desde este lunes: cerca de 2.000 familias serán desalojadas de la megatoma de San Antonio

    Investigan circunstancias en que hombre herido a bala habría chocado su vehículo en Iquique

    Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"

    Lo más leído

    1.
    La ciudad colombiana que ha visto en primera persona la crisis venezolana

    La ciudad colombiana que ha visto en primera persona la crisis venezolana

    2.
    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro

    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro

    3.
    Trump lanza advertencia a Cuba y llama a alcanzar un acuerdo “antes de que sea muy tarde”

    Trump lanza advertencia a Cuba y llama a alcanzar un acuerdo “antes de que sea muy tarde”

    4.
    Estados Unidos anuncia la incautación en el Caribe del petrolero ‘Olina’ bajo sospecha de llevar crudo venezolano

    Estados Unidos anuncia la incautación en el Caribe del petrolero ‘Olina’ bajo sospecha de llevar crudo venezolano

    5.
    ¿Qué viene ahora para Venezuela y Maduro?

    ¿Qué viene ahora para Venezuela y Maduro?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país
    Chile

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Desde este lunes: cerca de 2.000 familias serán desalojadas de la megatoma de San Antonio

    Investigan circunstancias en que hombre herido a bala habría chocado su vehículo en Iquique

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta
    Negocios

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    En vivo: Barcelona enfrenta al Real Madrid en la final de la Supercopa de España
    El Deportivo

    En vivo: Barcelona enfrenta al Real Madrid en la final de la Supercopa de España

    Fin a la espera: Universidad de Chile anuncia a Octavio Rivero como tercer refuerzo del 2026

    Presidente del Midtjylland anuncia el plazo para la venta de Darío Osorio y la millonaria cifra que espera por su pase

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    Machado apoya las manifestaciones contra el gobierno de Irán y acusa “infiltración” del régimen con sistemas criminales latinoamericanos
    Mundo

    Machado apoya las manifestaciones contra el gobierno de Irán y acusa “infiltración” del régimen con sistemas criminales latinoamericanos

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano

    “No tienen moral para señalar a Cuba en nada”: Díaz-Canel tras advertencia de Trump

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil