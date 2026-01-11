Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano. Imagen Referencial.

El Ejército de Israel emitió este domingo una advertencia a los habitantes de la localidad de Kafr Hata, en el sur del Líbano, anunciando un ataque inminente contra lo que calificó como “infraestructura militar” del grupo chií Hezbolá en la zona.

El aviso fue difundido junto a un mapa del sector, en el que se delimita un área marcada en rojo y se instruye a los residentes a evacuar y mantenerse a una distancia mínima de 300 metros del complejo que, según las fuerzas israelíes, pertenecería al movimiento armado.

La advertencia se produce en medio de una intensificación de las operaciones israelíes en el sur del Líbano, pese a la vigencia del alto el fuego firmado entre ambos países en noviembre de 2024.

Aunque Hezbolá dejó de bombardear el norte de Israel —zona que anteriormente era blanco de misiles y drones—, el Gobierno israelí sostiene que el grupo estaría intentando rearmarse, lo que ha justificado nuevos ataques en territorio libanés.

En ese contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que los esfuerzos del Gobierno del Líbano para desarmar a Hezbolá “distan mucho de ser suficientes”, calificando esa tarea como “imperativa para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano”.

Pese al acuerdo de tregua alcanzado hace más de un año, las tropas israelíes aún mantienen posiciones en el sur del Líbano, una situación que ha sido cuestionada por autoridades libanesas y que contravendría los términos del alto el fuego.

Según cifras entregadas por el propio Ejército israelí a finales de 2025, desde la entrada en vigor de la tregua en noviembre de 2024, sus fuerzas han matado a 380 presuntos miembros de Hezbolá en operaciones realizadas en territorio libanés.