    Mundo

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano

    Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 700 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo: Humo tras el bombardeo israelí cerca del Aeropuerto Internacional Rafic Hariri en Beirut, Líbano, el 4 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Bilal Jawich

    El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de varios “terroristas” del partido-milicia chií Hezbolá, entre ellos “un comandante”, en enfrentamientos registrados recientemente en el sur de Líbano, en medio de la campaña de bombardeos e incursiones terrestres israelíes en el país vecino.

    Así, ha especificado que tropas de la 146ª División de Reserva fueron desplegadas la semana pasada en la zona occidental del sur de Líbano “en una misión defensiva para destruir infraestructura terrorista y eliminar a terroristas de Hezbolá”.

    “Eliminaron a varios terroristas de la organización, incluido el comandante del sistema de misiles anticarro en la zona”, ha manifestado, antes de destacar que en estas operaciones fueron alcanzados “cerca de 400 objetivos”, sin dar más detalles al respecto.

    Por otra parte, ha señalado que en sus bombardeos del jueves contra Líbano atacó varios edificios de la asociación Al Qard al Hasán con el objetivo de “profundizar los daños contra la organización, que usa el dinero de los ciudadanos para dar servicios financieros a Hezbolá y promover actividades terroristas”.

    Estos ataques se suman a otros previos contra la asociación, profundizando los daños a la organización terrorista y sus recursos. Estos recientes ataques contra la asociación han detenido totalmente sus actividades”, ha explicado, antes de apuntar que también bombardeó “depósitos de armas” de Hezboá en el valle de la Becá y cerca del río Litani.

    La asociación Al Qard al Hasán es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1983. Ofrece préstamos sin intereses siguiendo los preceptos financieros islámicos con el formato de microcréditos, si bien Israel la considera una rama de Hezbolá y ha lanzado decenas de ataques contra sus sucursales durante los últimos años.

    De hecho, la organización no gubernamental Amnistía Internacional reclamó el jueves a la comunidad internacional investigar como crímenes de guerra los ataques de Israel contra sedes de esta institución financiera alegando sus “vagos vínculos” con Hezbolá. Así, sostuvo que estos lugares “no constituyen objetivos militares legítimos según el Derecho Internacional Humanitario”.

    Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 700 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

