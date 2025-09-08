SUSCRÍBETE
Mundo

Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza

Según argumentó el ejército israelí, Hamas había instalado equipamiento para la recopilación de información de Inteligencia, explosivos y puestos de observación en el edificio.

Por 
Europa Press
Foto: Xinhua Chen Junqing

El Ejército de Israel ha ejecutado este lunes un nuevo bombardeo contra una torre residencial en la ciudad de Gaza tras iniciar el viernes una campaña de ataques contra estos inmuebles argumentando que son usados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) con fines “terroristas”, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Así, ha indicado en un comunicado que “terroristas de Hamas instalaron equipamiento para la recopilación de información de Inteligencia, explosivos y puestos de observación en el edificio”, antes de agregar que los sospechosos “operan en una zona cercana al edificio” para llevar a cabo contra las tropas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza.

“Las organizaciones terroristas en Gaza violan sistemáticamente el Derecho Internacional y usan cruelmente como escudos humanos las instalaciones civiles y a la población de cara a sus operaciones terroristas”, ha dicho, antes de resaltar que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán actuando con fuerza y determinación” contra los grupos armados palestinos.

Por otra parte, ha resaltado que antes del ataque “dio pasos para reducir la posibilidad de dañar a civiles”, en referencia a la orden de evacuación emitida poco antes por el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, para los presentes en el edificio y las tiendas de campaña adyacentes, usadas por palestinos desplazados por la ofensiva israelí.

Adrai había indicado que la orden afectaba a un edificio situado en la calle Gamal Abdelnaser, antes de adelantar que el ataque sería ejecutado “debido a la presencia de infraestructura terrorista de Hamas en su interior o al lado del mismo”. De esta forma, recalcó que los residentes en la zona “están obligados a evacuar el edificio y las tiendas adyacentes por su seguridad”.

El Ejército israelí anunció el viernes que llevaría a cabo “ataques de precisión” contra infraestructuras terroristas que supongan una amenaza directa a sus fuerzas", al tiempo que detalló que entre los principales objetivos figuran estas torres residenciales, en medio de las denuncias de Hamas, que afirmó que el Gobierno de Benjamin Netanyahu recurre a “mentiras flagrantes” para justificar sus ataques contra Gaza.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 64.500 palestinos muertos y más de 163.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.

