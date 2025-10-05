SUSCRÍBETE
Mundo

Israel intercepta un misil hutí procedente de Yemen

El ataque ha provocado la activación de las sirenas en Jerusalén y otras zonas del centro de Israel. Hasta ahora no se han reportado daños ni víctimas.

Por 
Europa Press
Misil hutí lanzado desde Yemen a Tel Aviv en mayo pasado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron la interceptación de un misil balístico disparado desde Yemen por los rebeldes hutíes, un ataque que ha provocado la activación de las sirenas en Jerusalén y otras zonas del centro de Israel, si bien hasta la fecha no se han reportado daños ni víctimas.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han identificado que un misil fue lanzado desde Yemen hacia territorio israelí y los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza. Siga las instrucciones del Comando del Frente Interno”, han explicado las FDI en una primera y escueta publicación en la red social X.

Como medida preventiva, el Ejército hebreo ha emitido una alerta temprana que ha activado las sirenas antiaéreas “en varias regiones del país”, incluyendo Jerusalén y el sur de Cisjordania.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre impactos directos, personas heridas ni daños materiales como consecuencia del lanzamiento.

El portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sari, ha confirmado el lanzamiento de un misil balístico hipersónico Palestina 2 de cabeza múltiple contra “varios objetivos sensibles en la zona de la Jerusalén ocupada”.

“La operación ha logrado su objetivo con éxito gracias a Alá y ha causado que millones de usurpadores sionistas hayan tenido que huir a sus refugios”, ha asegurado. Sari ha subrayado que seguirán con los ataques “hasta que cese la agresión contra Gaza y se levante el bloqueo”.

Este es el 91º ataque con misiles balísticos hutíes contra Israel desde el 18 de marzo, cuando Israel reanudó la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Este tipo de ataques se ha intensificado desde que estalló la actual guerra entre Israel y Hamas, antes del alto el fuego temporal acordado en enero de 2025.

Previo a esa tregua, los hutíes ya habían lanzado más de 40 misiles balísticos y más de un centenar de drones y misiles de crucero como parte de su campaña de apoyo a Hamás en el conflicto. Las FDI han mantenido su defensa activa en respuesta a estas agresiones transfronterizas.

Este nuevo episodio de enfrentamiento con los hutíes ha vuelto a poner de manifiesto la complejidad y amplitud del conflicto, que ya involucra a múltiples actores y frentes fuera del territorio israelí y palestino.

Los insurgentes yemeníes comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar en la Franja de Gaza, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.

