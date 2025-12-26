Israel se convierte en el primer Estado miembro de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia

Israel se convirtió este viernes en el primer miembro de las Naciones Unidas que reconoce formalmente la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia.

Un reconocimiento que de acuerdo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se rige por “el espíritu de los Acuerdos de Abraham” y en la normalización de relaciones con países árabes a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

I announced today the official recognition of the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state.



Together with Foreign Minister Sa'ar and the President of the Republic of Somaliland, we signed a joint and mutual declaration.



This declaration is in the spirit of…

Poco después del anuncio, Somalia y parte de sus aliados internacionales, entre ellos Egipto y Turquía, condenaron lo que a su juicio es un ataque a la integridad territorial somalí y un precedente enormemente peligroso, que constituye simultáneamente una amenaza a la seguridad regional y un ataque directo a la Carta de la ONU.

El gobierno israelí ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia, pero en un contexto muy diferente al de la actualidad: en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia.

El estado separatista actual declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varias naciones del mundo, ningún país miembro de la ONU reconocía su existencia como estado hasta ahora.

“El primer ministro de Israel anuncia el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como estado independiente y soberano”, declaró la oficina del primer ministro en un comunicado publicado en su cuenta en X.

Netanyahu dio a conocer este anuncio en una conversación telefónica con el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, mientras firmaba el documento de reconocimiento formal.

“El Estado de Israel”, añadió la oficina del premier israelí, “planea ampliar inmediatamente sus relaciones con la República de Somalilandia con una amplia cooperación en los campos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía”.

En una nota posterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Somalilandia declaró que el país “acoge con satisfacción y agradece profundamente la histórica y fundamentada decisión del Estado de Israel de reconocer oficialmente su soberanía e independencia”.

After more than three decades of peaceful self-governance, constitutional order, and democratic practice, Somaliland has received its first formal international recognition as a sovereign and independent state.



This development affirms an objective reality that has long existed.…

Además de anunciar su intención de adherirse a los Acuerdos de Abraham para dar lugar al “establecimiento de relaciones diplomáticas plenas”.

Para el mandatario somalilandés “este paso marca el inicio de una alianza estratégica que promueve intereses mutuos, fortalece la paz y la seguridad regionales y genera beneficios compartidos para todas las partes interesadas, sin perjuicio de ninguna”.

Estrategia territorial israelí

A fines del mes pasado, expertos israelíes del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) remarcaron la importancia de normalizar las relaciones con Somalilandia por dos motivos: su “ubicación geoestratégica y en su disposición como Estado estable, moderado y fiable en una región volátil a colaborar estrechamente con los países occidentales”.

El INSS recordó también que la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 300 y 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen.

“Dado que los países del Golfo, Estados Unidos e Israel han combatido a los hutíes en los últimos años sin lograr un resultado decisivo, la ubicación de Somalilandia y la posibilidad de operar desde su territorio, podría ser un punto de inflexión”, añadió el instituto.

Para Somalilandia, el reconocimiento de Israel representa un paso fundamental hacia su gran aspiración: la legitimación que persigue por parte de Estados Unidos, el gran aliado de Israel, que hasta ahora ha expresado serias dudas por el rechazo que su posible aprobación provocaría en las autoridades federales de Somalia.

Condenas y preocupación sobre el futuro de los palestinos

El gobierno de Somalia, por su parte, criticó abiertamente el reconocimiento de Israel tras una conversación diplomática entre su titular de Relaciones Exteriores, Abdisalam Abdi Ali, y sus homólogos de Egipto, Badr Abdelati; Turquía, Hakan Fidan, y Yibuti, Abdolkader Husein Omar.

Además, según informaron en su momento fuentes de la cadena estadounidense CNN, Israel ya ha contemplado la idea de trasladar por la fuerza a Somalilandia a los palestinos de Gaza, una idea que abordaron abiertamente los ministros de Relaciones Exteriores en su charla.

Tras el término del encuentro, se dio a conocer un comunicado conjunto donde los cuatro países reafirman “su total rechazo y condena a dicho reconocimiento y reiteran su pleno apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia”.

Los cuatro ministros denuncian una decisión israelí que “constituye un precedente peligroso y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, así como para los principios establecidos del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas”.

#Somalia reaffirms its absolute and non‑negotiable commitment to its sovereignty, national unity, and territorial integrity, as enshrined in the Provisional Constitution, the Charter of the #UN, the Constitutive Act of the #AU, as well as the charters of #LAS and #OIC.#Somali pic.twitter.com/6chyqjqlSA — Ministry of Foreign Affairs 🇸🇴 (@MOFASomalia) December 26, 2025

Al mismo tiempo que enfatizan su rechazo “a cualquier intento de imponer una nueva realidad o crear entidades paralelas que contradigan la legitimidad internacional y socaven las oportunidades para lograr la seguridad, la estabilidad y el desarrollo”.

Los firmantes expresan abiertamente su temor a que este acuerdo con Somalilandia esté directamente vinculado a la guerra de Gaza y que el estado separatista somalí pueda convertirse en el lugar de destino de un desplazamiento forzado e ilegal del pueblo palestino.

“Las partes enfatizan el rechazo categórico a cualquier plan para desplazar al pueblo palestino fuera de su territorio, que la gran mayoría de los países del mundo rechazan de forma, fondo y categóricamente”, señalaron.

Más tarde, la oficina del primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, rechazó “categórica e inequívocamente el ataque deliberado” a su soberanía por parte de Israel y señaló que Somalilandia es “una parte integral, inseparable e inalienable del territorio soberano”.

Para luego resaltar que “Somalia nunca aceptará que el pueblo palestino se convierta en apátrida”.

Somalia denounces Israel's recognition of the independence of Somaliland region as an attack on its sovereignty



Prime Minister Hamza Abdi Barre says the recognition is null, void and without any legal effect under international law and that Somalia will not permit establishment… pic.twitter.com/rHOUJq2ThE — TRT Afrika (@trtafrika) December 26, 2025

Barre además aseguró que: “El gobierno federal subraya que Somalia es un solo, indivisible Estado soberano, y ningún agente externo tiene la autoridad o el poder para alterar su unidad o configuración territorial”.

“Cualquier declaración, reconocimiento o acuerdo que busque socavar esta realidad es nulo, inválido, y sin ningún efecto legal o político en virtud del Derecho Internacional”, expresó en un comunicado.

En ese sentido, reiteró que “cuestiones relativas a la unidad, la gobernanza y el orden constitucional siguen siendo prerrogativa exclusiva del pueblo somalí” y que esto “se resolverá únicamente por medios legales, constitucionales y pacíficos”.

“Somalia reitera además su apoyo inquebrantable y basado en principios a los derechos legítimos del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación, y su firme rechazo a la ocupación, el desplazamiento forzado, la manipulación demográfica y la expansión de los asentamientos en todas sus formas”, finalizó.